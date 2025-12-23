हाईवे पर स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी, कैमरे में कैद हुए युवक; एक्शन में आई पुलिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर कार सवार युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार दिखाई दे रही है, जिसमें सनरूफ से दो युवक बाहर निकलकर स्टंट कर रहे हैं।

युवक न केवल चलती कार से बाहर लटके हुए हैं, बल्कि एक-दूसरे की ओर इशारे करते हुए वीडियो शूट भी करवा रहे हैं। इस लापरवाही से हाईवे पर चल रहे अन्य वाहनों के चालकों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया।