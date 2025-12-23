हाईवे पर स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी, कैमरे में कैद हुए युवक; एक्शन में आई पुलिस
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर कार सवार युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार दिखाई दे रही है, जिसमें सनरूफ से दो युवक बाहर निकलकर स्टंट कर रहे हैं।
युवक न केवल चलती कार से बाहर लटके हुए हैं, बल्कि एक-दूसरे की ओर इशारे करते हुए वीडियो शूट भी करवा रहे हैं। इस लापरवाही से हाईवे पर चल रहे अन्य वाहनों के चालकों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया।
वीडियो किसी राहगीर या पीछे चल रहे वाहन में सवार व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया। जिसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर कर दिया। बता दें इस व्यस्त हाईवे पर भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही रहती है, ऐसे में इस तरह की हरकत न केवल स्टंट करने वालों की जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि दूसरों के लिए भी बड़ा हादसा बन सकती थी।
यातायात प्रभारी निरीक्षक छविराम ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में है और इसके आधार पर वाहन की पहचान की जा रही है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, घटना का समय और स्थान जांचकर संबंधित युवकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से अपील की है कि सड़क पर ऐसे खतरनाक स्टंट करने से बचें।
