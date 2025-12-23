किसानों की बल्ले-बल्ले, चीनी मिलों ने किया 12 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना भुगतान

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जिले की दोनों चीनी मिलों ने एक सप्ताह के अंदर एक बार फिर गन्ना भुगतान किसानों के खाते में भेज दिया है। सोमवार को मिल द्वारा 12 करोड़ 85 लाख का भुगतान किसानों के खाते में भेजा है।

सिंभावली एवं ब्रजनाथपुर चीनी मिल के आइआरपी अनुराग गोयल ने बताया कि सोमवार को 12 करोड़ 85 लाख रुपये का गन्ना भुगतान किसानों के खाते में डाला गया है। इसमें सिंभावली चीनी मिल से जुड़े किसानों के खाते में नौ करोड़ 24 लाख रुपये और ब्रजनाथपुर चीनी मिल से जुड़े किसानों के खाते में तीन करोड़ 61 लाख रुपये का भुगतान डाला गया है। इससे पूर्व 16 दिसंबर को भी 11 करोड़ रुपये का भुगतान दिया गया था।