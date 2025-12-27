कोहरे से आलू में झुलसा, सरसों में माहू... गढ़मुक्तेश्वर के किसानों की बढ़ी चिंता; आवारा पशुओं से भी नुकसान

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। आवारा पशुओं, बंदरों और नीलगाय के कारण फसलों को पहले से ही काफी नुकसान हो रहा है। इस बीच, लगातार कोहरे के कारण सरसों और आलू की फसलों में बीमारियां शुरू हो गई हैं। इससे किसानों में चिंता बढ़ गई है।

जिले में बड़ी संख्या में किसान आलू और सरसों की खेती करते हैं। आलू की खेती लगभग 4680 हेक्टेयर में होती है, जबकि सरसों की खेती लगभग 5800 हेक्टेयर में की जाती है। पिछले दो सालों से धान और गन्ने की फसलों का उत्पादन लगातार घट रहा है। नतीजतन, अधिकांश किसान गन्ने की खेती से दूर होकर दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इन फसलों में भी आवारा पशु, नीलगाय और बंदर काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

इस साल बुवाई के समय तापमान अनुकूल था, जिससे किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद थी। पिछले दो हफ्तों के कोहरे से गेहूं की फसल को तो फायदा होगा, लेकिन आलू में झुलसा रोग और सरसों में माहू लग गया है। इससे किसान चिंतित हैं। अपनी फसलों को बीमारी से बचाने के लिए किसान कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।



