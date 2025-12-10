हापुड़ में खूब उड़ रही नियमों की धज्जियां, प्रदूषण से घुट रहा लोगों का दम

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में दिल्ली नेशनल हाईवे किनारे पर आग लगने से खतरनाक धुआं वातावरण में जा रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर एनजीटी के आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहीं नहीं कूड़े में आग लगाकर पर्यावरण में जहर घोला जा रहा है। हाईवे पर धुआं फैलने से वाहन चालकों को सड़क पर लाइट जलाकर गुजरना पड़ रहा है।

बता दिया जाए प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए गए कानूनों की जगह-जगह खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी जहां मर्जी होती है, वहीं पर कूड़ा-कचरा जला दिया जाता है। जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से हवा में दूषित वायु घुल जाती है, साथ ही ऐसा करने से पेड़ की जड़ें टहनियां और पत्तियों को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन इन गतिविधियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है।