Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा, लेखपाल की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा गांव सिहानी में राजस्व अभिलेखों में दर्ज चकमार्ग से कुछ लोगों ने अवैध खनन कर लिया। लेखपाल के पहुंचने पर दो ड ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा गांव सिहानी में राजस्व अभिलेखों में दर्ज चकमार्ग से कुछ लोगों ने अवैध खनन कर लिया। सूचना पर लेखपाल मौके पर पहुंचे तो मौके पर दो डंपर व बुलडोजर मशीन से अवैध खनन किया जा रहा था। लेखपाल की तहरीरपर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाफिजपुर थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि बड़ौदा सिहानी गांव के लेखपाल शमशे आलम ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि गांव में खसरा संख्या-1290 व 1306 राजस्व अभिलेखो में नाली के रुप में अंकित है। खसरा संख्या 1307 व 1399 राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग के रूप में अंकित है। उक्त नाली व चकमार्ग ग्राम समाज की भूमि से घुंघराला गांव के रहने वाले वसीम और सरताज द्वारा दो डंपर और बुलडोजर की मदद से अवैध खनन किया गया है।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में करोड़ों का बजट बेकार, बिना निकासी का नाला बना; अब उठ रहे ये सवाल

    खनन की जानकारी लेखपाल द्वारा एसडीएम धौलाना को दी गई है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।