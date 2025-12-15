हापुड़ में अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा, लेखपाल की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा गांव सिहानी में राजस्व अभिलेखों में दर्ज चकमार्ग से कुछ लोगों ने अवैध खनन कर लिया। सूचना पर लेखपाल मौके पर पहुंचे तो मौके पर दो डंपर व बुलडोजर मशीन से अवैध खनन किया जा रहा था। लेखपाल की तहरीरपर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें