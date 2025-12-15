हापुड़ में करोड़ों का बजट बेकार, बिना निकासी का नाला बना; अब उठ रहे ये सवाल

मुकुल मिश्रा, हापुड़। हापुड़ में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत व इंजीनियर की मनमानी देखनी हो तो गढ़ रोड पर सीएचसी की साइड के नाले पर गौर कीजिए। यह नाला नगर पालिका द्वारा दो बार बनवाया गया। एक बार इसका लेवल ही उल्टा कर दिया गया, जिसमें पानी जा ही नहीं पाया। उसके बाद दोबारा से बजट आवंटित करके इसका निर्माण कराया गया। तब ठेकेदार ने इसका निकास ही कहीं पर नहीं दिया। ऐसे में नाले में पानी तो जाता है, लेकिन आगे निकल नहीं पाता है।

वहीं, ऐसे में सात साल से नाले का पानी पंप से खींचकर दूसरी ओर डाला जा रहा है। हालांकि, इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन उससे वसूली आज तक नहीं हो पाई। अब जिलाधिकारी की पहल पर प्राधिकरण एक साइड का नालाबनवा रहा है। वहीं, दूसरी साइड का नाला पालिका को निर्माण कराने को कहा है।

एनसीआर के प्रमुख शहरों में शामिल हाेकर विकास की राह पर बढ़ रहे हापुड़ की बदहाली देखनी हो तो लाइनपार क्षेत्र में आइए। इस क्षेत्र में स्थित भीमनगर, मंडी, साकेत, सर्वोदय, एलएन, श्रीनगर और गिरधारीनगर कॉलोनियों में तीन लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र अपने विकास को तरस रहा है।

इस क्षेत्र के लोगों को विकास के नाम पर ऐसा झुनझुना थमा दिया गया, जिससे वह आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ते गए। यूं तो यहां पर समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन सबसे ज्वलंत समस्या है, जल निगासी की। दरअसल, एक दशक पहले रेलवे ट्रैक के नीचे पुलिस से होकर इस क्षेत्र का पानी शहर की ओर नाले में मिलता था। तब से रेलवे ट्रैक के नीचे की पुलिस बंद पड़ी हैं। उससे होकर जल निकासी ना के बराकर हो रही है।

ऐसे में प्रशासन ने इस क्षेत्र में दोनों ओर नाले बनवाकर जलनिकासी काली नदी में कराने की योजना तैयार की थी। तब से तीन बार नालों का निर्माण हुआ, लेकिन उनकी निकासी नहीं हो सकी। नालों को अधूरा बनाकर ही छोड़ दिया गया। एक साइड का नाला सीएचसी के सामने तक ही बनाया गया है। उसकी निकासी नहीं दी गई है।