खेती की जमीन निगल रही अवैध कॉलोनियां, हरे पेड़ कटे तो हरियाली मिटी

गंगा-जमुना दोआब को प्रदूषण-मुक्त माना जाता है। इसलिए, अमीर बाहरी लोग गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में बंगले बना रहे हैं। खेती की ज़मीन पर बड़ी-बड़ी इमारतें बन रही हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे हरियाली खत्म हो रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। - ओम दत्त, सामाजिक कार्यकर्ता

खेती की जमीन पर बिना इजाज़त के अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। पेड़ काटकर और हरी-भरी ज़मीन पर कॉलोनियां बनाकर आप तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा बन रहा है। - जितेंद्र यादव, एडवोकेट