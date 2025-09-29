'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज, पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

धौलाना और कपुरपुर थाना क्षेत्र में यूनीपोल पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हापुड़ की भविष्य एसोसिएट्स के मालिक कपिल त्यागी ने शिकायत दर्ज कराई जिसमें बताया गया कि बिना अनुमति के पोस्टर लगाए गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, धौलाना। कपुरपुर और धौलाना थाना में यूनीपोल मालिक ने पोस्टर लगाने वालो के खिलाफ दो अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराई है। हापुड़ की भविष्य एसोसिएट्स के मालिक कपिल त्यागी ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उन्हें जिला पंचायत हापुड़ की तरफ से 11 सितम्बर को यूनीपोल पर विज्ञापन पट्ट, क्लासरूम दीवार प्रचार एवं अन्य प्रचार सामग्री निर्धारित दरों पर लगाने की अनुमति मिली है ।

25 सितम्बर को पता चला कि ग्राम देहरा में मसूरी–गुलावठी मार्ग पर लगे यूनीपोल पर पहले से लगे पोस्टर को हटा कर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया गया है। कपिल त्यागी ने बताया कि पोस्टर लगाने के संबंध जब उन्होंने जानकारी की तो पाया कि पोस्टर गाजियाबाद थाना क्षेत्र मसूरी के रहने वाले सद्दाम ने लगाया है।

सद्दाम की ग्राम शेखपुर खिचरा में पोस्टर प्रिंटिंग की दुकान है। सद्दाम ने पोस्टर लगाने से पहले यूनिपोल ठेकेदार से कोई अनुमति नहीं ली। वहीं कपूरपुर थाने में भी कपिल त्यागी ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 26 सितम्बर को उन्हें जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र के गांव बझेड़ा कलां में मुख्य मार्ग पर स्थित कंपनी के यूनीपोल पर एक आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाया गया है।

पोस्टर के नीचे निवेदक के रूप में मो आसिफ का नाम लिखा गया है। जबकि उनके तरफ से मो आसिफ नाम के किसी भी व्यक्ति को पोस्टर लगाने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपितो को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है।