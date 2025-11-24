हापुड़ में बिरयानी की आड़ में गोमांस बेच रहे थे बाप-बेटे, कड़ाई से पूछा तो कबूला गुनाह; 60 किलो गोमांस बरामद

संवाद सहयोगी, धौलाना। थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बिरयानी की आड़ में गोमांस की अवैध बिक्री करने वाले पिता पुत्र गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से करीब 60 किलो गोमांस बरामद किया है, जिसे बाद में नियमों के तहत जमीन में दबा दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी लंबे समय से गोकशी कर मांस की सप्लाई कर रहे थे, जिसके नमूने भरने के बाद पुलिस ने मांस जमीन में दबा दिया है। जानकारी के अनुसार, ग्राम पिपलेहड़ा का रहने वाला कुर्बान अपने पुत्र मोहसिन और कासिम के साथ मिलकर बेसहारा घूमने वाले गोवंशीय को पकड़कर खेतों में उनका वध करता था।

आरोपित गांव में ही बिरयानी की दुकान भी चलाता था। जहां गोमांस को मिलाकर बिरयानी बेची जाती थी। इतना ही नहीं, कुर्बान कई अन्य बिरयानी और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को भी मांस की सप्लाई करता था। सोमवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुर्बान अपने दोनों बेटों के साथ गोमांस की बिक्री कर रहा है।

इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिरयानी सहित तीनों को दबोच लिया। पुलिस ने मौके पर से बरामद बिरयानी के नमूने सील कर जांच के लिए भेज दिए। कड़ी पूछताछ के दौरान कुर्बान ने स्वीकार किया कि वह घर में ही गोवंश का कटान कर उसकी बिक्री करता था।