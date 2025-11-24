हापुड़ में दुकानदार को जान से मारने की धमकी, आरोपी CCTV में कैद; पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार
हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में एक दुकानदार को जमीन के पुराने सौदे को लेकर जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है। कुछ साल पहले जमीन खरीदने के बाद विक्रेता ने धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराए थे, जिससे विवाद बढ़ गया। 20 नवंबर को आरोपी ने दुकान पर गाली-गलौज और धमकी दी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। एसपी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना पिलखुवा क्षेत्र के प्रहलाद नगर में एक दुकानदार के साथ जमीन सौदे की पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।
शिकायती पत्र में मोहल्ला गढ़ी के दुकानदार सुंदरलाल ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र के गांव सिवाया के एक व्यक्ति से उन्होंने कुछ वर्ष पहले जमीन खरीदी थी। पूरा भुगतान करने के बाद रजिस्ट्री भी करा ली गई थी। लेकिन बाद में उक्त व्यक्ति ने बदनीयती दिखाते हुए पीड़ित और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज करा दिए।
इसी रंजिश के चलते आरोपित लगातार परेशान करता रहा। 20 नवंबर की दोपहर पीड़ित अपनी प्रहलाद नगर वाली दुकान पर बैठा था।
इसी दौरान आरोपी अपने तीन-चार साथियों के साथ वहां पहुंचा और अचानक गाली-गलौच शुरू कर दी। जब विरोध किया तो आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई।
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
