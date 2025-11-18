बेटा निकला कातिल... टोका-टॉकी से तंग आकर किया था मर्डर; हापुड़ पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में मानक चौक गांव में दो महीना पहले किसान की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। संगत खराब होने पर पिता ने बेटे को डांटा तो बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि किसान को गोली उसके बेटे ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारी थी। दैनिक जागरण ने सोमवार को प्रकाशित खबर दो महीना में भी हत्यारों का नहीं लगा पता नामक शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया था। कोतवाल मनोज बालियान ने बताया कि क्षेत्र के गांव मानक चौक के रहने वाले किसान तस्वीर ने अपने बेटे को गलत संगत के चलते घटना से एक दिन पहले डांट कर मारपीट कर दी थी।

कोतवाल ने बताया कि बेटे ने उस दिन पिता पर हाथ छोड़ दिया था। अगले दिन 20 सितंबर 2025 को बेटे ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। बेटे के दोस्त 16 वर्षीय ने किसान तस्वीर को फोन कर कहा कि उनका बेटा जंगल में अपने खेत पर आत्महत्या करने जा रहा है। किसान तस्वीर इतना सुनकर घबरा गया और खेत पर पहुंचा।