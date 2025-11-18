Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेटा निकला कातिल... टोका-टॉकी से तंग आकर किया था मर्डर; हापुड़ पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    हापुड़ के मानक चौक गांव में दो महीने पहले किसान की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया। गलत संगत पर पिता की डांट से नाराज बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद किया। किसान को गोली उसके बेटे ने ही मारी थी। 20 सितंबर 2025 को, बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर पिता को खेत पर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में मानक चौक गांव में दो महीना पहले किसान की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। संगत खराब होने पर पिता ने बेटे को डांटा तो बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि किसान को गोली उसके बेटे ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारी थी।

    दैनिक जागरण ने सोमवार को प्रकाशित खबर दो महीना में भी हत्यारों का नहीं लगा पता नामक शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया था। कोतवाल मनोज बालियान ने बताया कि क्षेत्र के गांव मानक चौक के रहने वाले किसान तस्वीर ने अपने बेटे को गलत संगत के चलते घटना से एक दिन पहले डांट कर मारपीट कर दी थी।

    कोतवाल ने बताया कि बेटे ने उस दिन पिता पर हाथ छोड़ दिया था। अगले दिन 20 सितंबर 2025 को बेटे ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। बेटे के दोस्त 16 वर्षीय ने किसान तस्वीर को फोन कर कहा कि उनका बेटा जंगल में अपने खेत पर आत्महत्या करने जा रहा है। किसान तस्वीर इतना सुनकर घबरा गया और खेत पर पहुंचा।

    यह भी पढ़ें- SDM बने चर्चा का विषय, नीली जैकेट पहन बाइक से ही घर-घर पहुंचे; SIR को लेकर किया जागरूक

    बताया कि खेत पर अपने बेटे को समझा ही रहा था, इसी दौरान बेटे के दोस्त 16 वर्षीय और दूसरे 15 वर्षीय ने पीछे से आकर गोली मार दी। गोली लगते ही किसान गिर गया और तीनों फरार हो गए। किसान के परिवार वालों ने घायल किसान को उपचार के लिए मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया था। किसान की उपचार दौरान मौत हो गई थी।

    कोतवाल ने बताया मुखबिर की सूचना पर बेटे के दोनों बाल अपचारी दोस्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा और एक खोखा बरामद किया है। कोतवाल ने बताया कि तीनों हत्यारोपी बाल अपचारी होने के कारण बारीकी से जांच पड़ताल कर गिरफ्तारी की गई। बाल अपचारी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है।

     