Hapur News: खुर्शीद की मौत का रहस्य गहराया, परिजनों ने तीन महीने बाद दोबारा पोस्टमार्टम की उठाई मांग

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में आठ सितंबर को गोली लगने से घायल हुए 22 वर्षीय युवक खुर्शीद उर्फ आरिश अली की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उस समय मौके से मृतक की लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई थी और शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया था। लेकिन अब करीब तीन माह बीत जाने के बाद परिजनों ने नया दावा करते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई है।

परिजनों का आरोप है कि आरिश की पत्नी रहीमा के इशारे पर उसकी हत्या की गई। मृतक की मां फलकनाज ने 18 सितंबर को बहू रहीमा के खिलाफ बहादुरगढ़ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के बाद विवेचना पहले बहादुरगढ़, फिर पिलखुआ और उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर सीओ क्षेत्र में ट्रांसफर होती रही।