    Hapur News: खुर्शीद की मौत का रहस्य गहराया, परिजनों ने तीन महीने बाद दोबारा पोस्टमार्टम की उठाई मांग

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:24 PM (IST)

    हापुड़ में तीन महीने पहले गोली लगने से घायल हुए खुर्शीद नामक युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। परिजनों ने मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। उनका कहना है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है और यदि दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में आठ सितंबर को गोली लगने से घायल हुए 22 वर्षीय युवक खुर्शीद उर्फ आरिश अली की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उस समय मौके से मृतक की लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई थी और शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया था। लेकिन अब करीब तीन माह बीत जाने के बाद परिजनों ने नया दावा करते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई है।

    परिजनों का आरोप है कि आरिश की पत्नी रहीमा के इशारे पर उसकी हत्या की गई। मृतक की मां फलकनाज ने 18 सितंबर को बहू रहीमा के खिलाफ बहादुरगढ़ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के बाद विवेचना पहले बहादुरगढ़, फिर पिलखुआ और उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर सीओ क्षेत्र में ट्रांसफर होती रही।

    परिजनों का कहना है कि इतने दिनों बाद भी न तो आरोपों की पुष्टि हुई और न ही किसी गिरफ्तारी की कोई ठोस कार्रवाई हुई, इसलिए उन्हें पहले हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं रहा।

    परिजनों ने जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह को लिखित शिकायती पत्र देकर मांग की है कि शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि मौत के वास्तविक कारण और गोली चलने की सही परिस्थितियां सामने आ सकें। यदि दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

    एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है और प्रकरण की जांच की जा रही है। नियमानुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी, की जाएगी।