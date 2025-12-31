Hapur News: खुद को सपा नेता बताने वाले पर उद्यमी ने लगाया दो बार मारपीट का आरोप, ये है पूरा मामला

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में मसूरी गुलावठी रोड औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री का संचालन करने वाले उद्यमी ने गाजियाबाद के रहने वाले दो भाइयों के खिलाफ दो बार मारपीट करते हुए धमकी देने का आरोप लगाया। गाजियाबाद के रहने वाले उद्यमी जितेंद्र यादव की औद्योगिक क्षेत्र में स्टील फेब्रिकेशन की फैक्ट्री है।

उन्होंने शिकायत दर्ज करवाते हुए उन्होंने बताया कि शुक्रवार को गाजियाबाद जिले के गांव दीनानाथपुर पूठी का रहने वाला रोबिन यादव उनकी फैक्टरी के बाहर कामगारों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। शोर सुनकर जितेंद्र जब फैक्ट्री के बाहर आए तो रोबिन ने उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी।

इसके बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ धौलाना थाने में शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की थी।आरोप है कि सोमवार की शाम को जितेंद्र को रोबिन के रिश्तेदार मनोज यादव ने अपने यहां पर समझौते के लिए बुलाया था। इस दौरान रोबिन व उसके भाई ने दोबारा से उद्यमी जितेंद्र यादव के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।