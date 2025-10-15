Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में कार्तिक मेले से पहले अतिक्रमण ने बढ़ाई अफसरों की टेंशन, चौंका देगी रिपोर्ट

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    हापुड़ में मेला मार्ग और अन्य मुख्य रास्तों पर अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के नजदीक आने पर भी अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़कों के किनारे दुकानें और वाहन खड़े होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की लापरवाही बरकरार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में नगर के मेला मार्ग, मेरठ मार्ग, स्टेशन मार्ग से जाने वाले मुख्य रास्ते और चौराहों पर फैला अतिक्रमण न हटने से राहगीरों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जबकि कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला नजदीक आने पर भी अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा हैं। इसको लेकर मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को दिक्कत उठानी पड़ेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गढ़ खादर क्षेत्र में गंगा किनारे हर वर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले का आगाज शुरु हो गया हैं। गंगा मेले में लिए जाने वाले नक्का कुंआ मार्ग से लेकर नगर के मुख्य रास्ते मेरठ मार्ग, स्टेशन मार्ग, मीरा रेती, स्याना मार्ग सहित बड़े स्तर पर सड़क किनारों पर अतिक्रमण फैला हुआ है। जिससे वाहन चालकों को भारी मुश्किल से जूझना पड़ रहा है जबकि राहगीरों को सड़कों पर पैदल चलना तक दुश्वार हो रहा है। मेरठ मार्ग और पुराने दिल्ली रोड के किनारे धान की आढ़तें खुली हैं।

    स्याना रोड पर मिस्त्रियों की दुकानों के आसपास हर समय सड़क किनारे वाहन खड़े रहते हैं। वही मेले को ध्यान में रखते हुए होटल व रेस्टोरेंट संचालकों ने भी अपने अपने प्रतिष्ठानों को आगे बढ़ा दिया जाता है। उक्त रूटों पर वाहन चालकों को बेहद चौकसी से ड्राइविंग करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ी सी असावधानी होते ही बड़े हादसे की संभावना रहती है।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, ये हैं किसानों की प्रमुख मांगें

    पुलिस-प्रशासन की हीला हवाली के चलते पालिका स्तर से ब्रजघाट में भी मुख्य बाजारों में फैला अतिक्रमण नहीं हट पाया है। वही खादर के लगने वाले देहाती मेले में श्रद्धालुओं का आगमन दीपावली के बाद शुरू हो जाएगा।

    कार्तिक मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, और सभी श्रद्धालु इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। परंतु अतिक्रमण हटना तो दूर बल्कि अभी तक अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्या से निपटने को कोई कारगर रणनीति भी तैयार नहीं हो पाई है। एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि नगर पालिका और पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर नगर की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा।