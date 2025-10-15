हापुड़ में कार्तिक मेले से पहले अतिक्रमण ने बढ़ाई अफसरों की टेंशन, चौंका देगी रिपोर्ट

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में नगर के मेला मार्ग, मेरठ मार्ग, स्टेशन मार्ग से जाने वाले मुख्य रास्ते और चौराहों पर फैला अतिक्रमण न हटने से राहगीरों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जबकि कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला नजदीक आने पर भी अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा हैं। इसको लेकर मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को दिक्कत उठानी पड़ेगी।

गढ़ खादर क्षेत्र में गंगा किनारे हर वर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले का आगाज शुरु हो गया हैं। गंगा मेले में लिए जाने वाले नक्का कुंआ मार्ग से लेकर नगर के मुख्य रास्ते मेरठ मार्ग, स्टेशन मार्ग, मीरा रेती, स्याना मार्ग सहित बड़े स्तर पर सड़क किनारों पर अतिक्रमण फैला हुआ है। जिससे वाहन चालकों को भारी मुश्किल से जूझना पड़ रहा है जबकि राहगीरों को सड़कों पर पैदल चलना तक दुश्वार हो रहा है। मेरठ मार्ग और पुराने दिल्ली रोड के किनारे धान की आढ़तें खुली हैं।