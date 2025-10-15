हापुड़ में भाकियू का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, ये हैं किसानों की प्रमुख मांगें
भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने गढ़मुक्तेश्वर तहसील का घेराव करके अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उनकी मांगें हैं गन्ने के मूल्य में वृद्धि, बकाया गन्ना भुगतान, बिजली विभाग द्वारा उत्पीड़न की रोकथाम, बाढ़ से तबाह फसलों का मुआवजा, और सड़कों की मरम्मत। भाकियू नेता ज्ञानेश्वर त्यागी ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ता मंगलवार को तहसील का घेराव करते हुए बेमियादी धरना पर बैठ गए, जिन्होंने किसानों की समस्याओं की मांगे पूरी होने तक धरना समाप्त न करने की घोषणा की है। इस दौरान तहसीलदार के आश्वासन पर संतुष्ट नहीं हो सके।
तहसील परिसर में मंगलवार को क्षेत्र के विभिन्न गांवो से आए भाकियू टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर दोपहर को आंबेडकर पार्क पर एकत्र हुए। वहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में तहसील मुख्यालय का घेराव करते हुए युवा जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी के नेतृत्व में तहसील परिसर पर अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठ गए।
इस दौरान जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी ने कहा कि गन्ना मूल्य में लगातार बढ़ रही महंगाई के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। जबकि नियमावली के तहत बकाया गन्ना मूल्य की किसानों को ब्याज समेत अदायगी भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मियों द्वारा गरीब मजदूर और किसानों का ओवरलोडिंग की आड़ में खुला उत्पीड़न किया जा रहा है और गंगा की बाढ़ से तबाह हुई फसलों का पीड़ित किसानों को अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है।
इस दौरान जिला संरक्षक अय्यूब प्रधान और जिला उपाध्यक्ष नितिन त्यागी ने कहा कि बाढ़ के दौरान खादर क्षेत्र की अधिकांश सड़क बुरी तरह टूट चुकी हैं। जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत के साथ ही दुर्घटना का जोखिम भी झेलना पड़ रहा है। इसलिए उक्त सभी सड़कों का अविलंब मरम्मत अथवा निर्माण कराया जाए।
उन्होंने कहा कि फसलों में तबाही मचाने के साथ ही सड़कों पर दुर्घटना का कारण बन रहे निराश्रित पशुओं की रोकथाम के लिए व्यापक बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा गांवों में स्मार्ट मीटर बहादुरगढ़ के गांव ढोलपुर की सड़क पर जलभराव सहित आदि गांवों में गंदगी की भरमार हो रही हैं। इस सभी मांगो को लेकर तहसीलदार राहुल के समक्ष रखी गई थी।
इस अवसर पर कुलदीप चौधरी, हरीश कुमार, शुभम त्यागी, आबिद चौधरी, राशिद प्रधान, नितिन बना, अंकित कुमार, शेरू आदि मौजूद रहें।
