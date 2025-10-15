Language
    हापुड़ में वाहनों को लेकर बदल गया ये नियम, परिवहन विभाग ने चिन्हित किए 422 वाहन

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:55 PM (IST)

    हापुड़ में अब 15 साल से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग ने ऐसे 422 वाहनों को चिन्हित किया है और उन्हें उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में पंजीकृत कराने का निर्देश दिया है। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि यदि वाहन उपयोग के योग्य नहीं है, तो उसे स्क्रैप कराकर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। विभाग ने कई वाहनों को चिह्नित किया है।  

    जागरण संवाददाता, हापुड़। यदि आपके पास 15 वर्ष या उससे अधिक पुराना पेट्रोल या डीजल वाहन है तो अब जिले में आप उसे चला नहीं सकेंगे। हापुड़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ऐसे 422 वाहनों को चिन्हित किया है।

    विभाग के अधिकारियों ने इन वाहनों को ऐसी वाहनों का अन्य जिले में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के 34 जिलों की भी सूची जारी की है।

    एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान ने बताया कि जिले में पंजीकृत 15 या उससे अधिक वर्ष पुराने डीजल या पेट्रोल के वाहनों की एनओसी इटावा, संतकबीरनगर, अंबेडकरनगर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रीवस्ती, औरेया, सोनभद्र, फतेहपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बदायूं, बलरामपुर, हरदोई, बहराइच, उरई, एटा, काशीरामनगर, महोबा, ललितपुर, चित्रकुट, हमीरपुर, अमेठी एवं बिजनौर से प्राप्त कर लें।

    इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के बाहरी राज्य से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि वहन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है, तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर से अपनी वाहन को स्कैप कराकर प्रमाण सहित पंजीयन अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर अपने वाहन का पंजीयन नियमानुसार निरस्त करा लें।

    ये वाहन किए गए हैं चिह्नित

    HR75-2108, UP12V8747, UP12W1245, UP13U9963, UP13V9144, UP13W3470, UP13W3493, UP13W4886, UP13X0199, UP14AW5539। इसके अलावा UP14BA सीरीज के 142 वाहन, UP14BB सीरीज के 108 वाहन, UP14BC सीरीज के 81 वाहन, UP14BD सीरीज के 39 वाहनों को चिह्नित किया गया है। इसके अलावा UP14BE2607, UP14BT5530, UP14BT6240, UP14BT6794, UP14BT7091, UP14W3558, UP15AN4893, UP15AN6924, UP15AP0111, UP15AP1200, UP15AP3900, UP15AP6717, UP15AQ3236, UP15AQ5436, UP16AA0978, UP16AA4110, UP16AA4200, UP16AA6363, UP16AA8543, UP16AA8649, UP16AA9405, UP16AB0939, UP16AB1077, UP16AB 1480, UP16AB3127, UP16AB3911, UP16Z5095, UP16Z6011, UP16Z6782, UP16Z7224, UP16Z7757, UP17D9857, UP25AH3461, UP32DF9333, UP37B9484, UP37B9597, UP37C6340, UP37J5476, UP37M0497, UP81AH3180, UP83AB3798, UP83R6546 चिह्नित किए गए हैं।