हापुड़ में वाहनों को लेकर बदल गया ये नियम, परिवहन विभाग ने चिन्हित किए 422 वाहन

जागरण संवाददाता, हापुड़। यदि आपके पास 15 वर्ष या उससे अधिक पुराना पेट्रोल या डीजल वाहन है तो अब जिले में आप उसे चला नहीं सकेंगे। हापुड़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ऐसे 422 वाहनों को चिन्हित किया है।

विभाग के अधिकारियों ने इन वाहनों को ऐसी वाहनों का अन्य जिले में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के 34 जिलों की भी सूची जारी की है। एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान ने बताया कि जिले में पंजीकृत 15 या उससे अधिक वर्ष पुराने डीजल या पेट्रोल के वाहनों की एनओसी इटावा, संतकबीरनगर, अंबेडकरनगर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रीवस्ती, औरेया, सोनभद्र, फतेहपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बदायूं, बलरामपुर, हरदोई, बहराइच, उरई, एटा, काशीरामनगर, महोबा, ललितपुर, चित्रकुट, हमीरपुर, अमेठी एवं बिजनौर से प्राप्त कर लें।