    हापुड़ में धूल के गुबार से लोगों की सांसों पर संकट, नहर पटरी पर मिट्टी जमा होने से तीन जिलों के राहगीर परेशान

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:21 PM (IST)

    हापुड़ में तीन जिलों को जोड़ने वाली नहर पटरी पर मिट्टी जमा होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। मेरठ से बुलंदशहर तक के लोग इस मार्ग का उपयोग करते हैं। नहर की सफाई के दौरान मिट्टी पटरी पर डाल दी गई है, जिससे धूल और संकरे रास्ते की समस्या हो रही है। सिंचाई विभाग ने जल्द ही मिट्टी हटाने का आश्वासन दिया है।  

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में तहसील क्षेत्र के अनेक गांवों से निकलने वाली और तीन जनपदों को जोड़ने वाली नहर पटरी पर मिट्टी का ढेर लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धूल का गुबार एवं सिंगल रास्ता भी ठीक से नहीं रहने के कारण यहां से गुजरने वाले लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। करीब एक माह बीतने के बाद भी यहां से मिट्टी को नहीं हटाया गया है। ऐसे में लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं।

    मेरठ के किठौर से निकलकर अनूपशहर गंग नहर सिंभावली के गांव अनूपुर डिबाई, धनपुरा, बुकलाना, नवादा, बक्सर, सहसपुरा, हरौड़ा, रझैटी, सलोनी, जमालपुर, रजापुर के सामने से होते हुए बुलंदशहर सीमा में प्रवेश कर जाती है।

    बुलंदशहर के स्याना, अनपूशहर, ऊंचा गांव तक जाने वाले स्थानीय एवं बाहरी लोग इसी रास्ते का अधिक उपयोग करते हैं। नहर पटरी के रास्ते मेरठ, हापुड़ एवं बुलंदशहर के दर्जनों गांवों एवं कस्बे के हजारों लोगों का प्रतिदिन इसी मार्ग से आवागमन होता है। किसान इसी रास्ते से सिंभावली चीनी मिल में गन्ना लेकर पहुंचते हैं।

    पिछले कुछ समय से अनूपशहर गंग नहर की खुदाई एवं सफाई का कार्य चल रहा है। खुदाई एवं सफाई के कार्य में लगे बुलडोजरों ने नहर से मिट्टी एवं रेत निकालकर नहर की दोनों पटरियों पर डाल दिया है। मिट्टी गिरने के कारण कहीं सड़क 80 प्रतिशत तक बंद हो गई है तो अधिकांश स्थान पर आधी सड़क पर मिट्टी से अटी पडी हुई है।

    वहीं, सड़क के दूसरी तरफ पानी निकासी के लिए सिंचाई विभाग का नाला बना हुआ है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोगों को धुल के गुबार का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं सिंगल वाहन निकालने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक माह बीतने के बाद भी सड़क से मिट्टी नहीं हटाने के कारण लाेगों के लिए यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है।

    पूरी नहर पटरी पर मिट्टी डालने से समस्या पैदा हो गई है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता
    से वार्ता की गई है। जल्द ही मिट्टी की नीलामी का कार्य शुरू हो जाएगा। - श्रीराम यादव, एसडीएम