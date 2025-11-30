Language
    यूपी के हापड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा, पट्टे की जमीन पर फर्जी बैनामा; 10 लोगों पर केस दर्ज

    By Rahul Gahlot Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    धौलाना तहसील में सरकारी पट्टे की जमीन को हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने मिलीभगत कर जाली दस्तावेज तैयार किए और जमीन का बैनामा कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, हापुड़। धौलाना तहसील में एक बार फिर फर्जीवाडे़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने मिलीभगत कर न केवल सरकारी पट्टा भूमि हड़पने की साजिश रची , बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा तक करा दिया । पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जांच हुई और तब जाकर शनिवार को 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    पीड़ित रहीसुद्दीन पुत्र अजमेरी ने बताया कि वर्ष 1982 में सरकार ने उन्हें करीब 4 बीघा भूमि खेती के लिए पट्टे पर दी थी । जिस पर उनका परिवार लगातार काबिज है। आरोप है कि गांव के ही रहने वाले एन और अजमेरी पुत्र अल्लामेहर की दो बेटियों का निकाह डूहरी के रहने वाले निबाज अली और रहीसुद्दीन पुत्र अल्लाराजी के साथ हुआ था । चूंकि अजमेरी का कोई बेटा नहीं था, इसलिए दोनों दामाद घर जमाई के रूप में धौलाना में ही रहने लगे।

    इसी निकटता का फायदा उठाते हुए आरोपितों ने कथित रूप से चालबाजी करते हुए रहीसुद्दीन ने साजिश के तहत मतदाता सूची में अपने पिता के स्थान पर अजमेरी का नाम दर्ज करा लिया । ताकि बाद में भूमि पर अपना दावा मजबूत कर सके। इसके बाद रहीसुद्दीन पुत्र अल्लाराजी ने धौलाना की साबिरा पत्नी नवाजुद्दीन और गौतमबुद्धनगर के इमरान खान व यासीन खान पुत्रगण खचेडू के नाम विवादित भूमि का बैनामा कर दिया।

    पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने निबाजू उर्फ निबाज अली, रहीसुद्दीन, शान मोहम्मद उर्फ शानू, वसीम, आस मोहम्मद, नदीम, साबिरा, इमरान खान, यासीन खान और मोहसिन खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते कई महीनों से धौलाना तहसील में लगातार जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले प्रकाश में आ रहे है ।