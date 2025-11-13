Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दहेज में 20 लाख न देने पर विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश, पीड़िता की आपबीती सुन उड़े होश

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:51 AM (IST)

    हापुड़ में दहेज का एक और मामला सामने आया है, जिसमें ससुराल वालों ने विवाहिता से 20 लाख रुपये और प्लॉट की मांग की। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ना और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में दहेज का एक ताजा मामला सामना आया है। अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये व प्लॉट की मांग कर ससुराल पक्ष के लोगों ने कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जसरूपनगर की एक नवविवाहित बहू की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी की बेटी के साथ आरोपियों ने मारपीट की। इतना ही नहीं उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला जसरूपनगर की अंजली चौधरी ने बताया कि उसकी शादी 23 नवंबर 2023 को जिला गाजियाबाद के मोदीनगर के शंकर विहार के अंकित नेहरा से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुर कुलदीप नेहरा, सास रीटा देवी, नंद अंशिका, नाना ससुर उदयपाल और पति अंकित ने अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये और मोदीनगर में 200 वर्ग गज का प्लॉट की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर आरोपी पीड़िता के साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक यातनाएं देनी शुरू कर दीं।

    फरवरी 2024 में गुरुग्राम में चाचा के यहां एक कार्यक्रम के दौरान पीड़िता ने अपने मायके पक्ष के लोगों को अपनी पीड़ा सुनाई। इसकी जानकारी पर ससुराल पक्ष के लोग भड़क गए। 10 मार्च 2024 को सभी ने मिलकर पीड़िता को पीटा और मोदीनगर रोड पर छोड़ दिया। परिजनों ने आरोपियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने।

    गृहस्थी बचाने के लिए पीड़िता के माता-पिता ने 25 मई 2024 को पांच लाख रुपये आरोपियों को दे दिए। पीड़िता ने बताया कि पति अंकित नेहरा पर पड़ोसी युवक को गोली मारने का आरोप है। इसके लिए थाना मोदीनगर में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज है। पति जेल भी जा चुका है। पति ने पीड़िता को धमकी दी कि गोली मारकर उसे रेल की पटरी पर फेंक देगा। एक दिसंबर 2024 को आरोपियों ने लात-घूंसों से पीड़िता को पीटा। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। शोर मचाने पर पड़ोसी पहुंचे और किसी तरह उसकी जान बचाई।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली धमाके के बाद यूपी के इस जिले में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर, CCTV कैमरों से हो रही निगरानी

    इसके बाद पति ने फिर पीड़िता को हापुड़-मोदीनगर रोड पर छोड़ दिया। दो अक्टूबर 2025 को दशहरे के बहाने आरोपी मायके पहुंचे। आरोपियों ने 20 लाख और प्लॉट की मांग की। मांग पूरी न होने पर पीड़िता और उसके पिता ब्रजेश कुमार को बेरहमी से पीटा। भीड़ एकत्र होने पर आरोपी फरार हो गए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।