दहेज में 20 लाख न देने पर विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश, पीड़िता की आपबीती सुन उड़े होश

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में दहेज का एक ताजा मामला सामना आया है। अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये व प्लॉट की मांग कर ससुराल पक्ष के लोगों ने कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जसरूपनगर की एक नवविवाहित बहू की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी की बेटी के साथ आरोपियों ने मारपीट की। इतना ही नहीं उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला जसरूपनगर की अंजली चौधरी ने बताया कि उसकी शादी 23 नवंबर 2023 को जिला गाजियाबाद के मोदीनगर के शंकर विहार के अंकित नेहरा से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुर कुलदीप नेहरा, सास रीटा देवी, नंद अंशिका, नाना ससुर उदयपाल और पति अंकित ने अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये और मोदीनगर में 200 वर्ग गज का प्लॉट की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर आरोपी पीड़िता के साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक यातनाएं देनी शुरू कर दीं।

फरवरी 2024 में गुरुग्राम में चाचा के यहां एक कार्यक्रम के दौरान पीड़िता ने अपने मायके पक्ष के लोगों को अपनी पीड़ा सुनाई। इसकी जानकारी पर ससुराल पक्ष के लोग भड़क गए। 10 मार्च 2024 को सभी ने मिलकर पीड़िता को पीटा और मोदीनगर रोड पर छोड़ दिया। परिजनों ने आरोपियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने।