दिल्ली धमाके के बाद यूपी के इस जिले में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर, CCTV कैमरों से हो रही निगरानी

केशव त्यागी, हापुड़। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए विस्फोट की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हड़कंप मचा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद जिले में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

एसपी के सख्त निर्देशों पर जिले के सभी बार्डर, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों, यात्रियों और राहगीरों की गहन तलाशी ली जा रही है। उद्देश्य साफ है कि दिल्ली जैसी कोई विपत्तिपूर्ण घटना जिले की सरजमीं पर न दोहराई जाए।

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि दिल्ली की घटना ने हमें सतर्क कर दिया है। जिले के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा है। बार्डरों पर नाके मजबूत किए गए हैं, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में भी पैट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी 24 घंटे जारी है।

यह अभियान न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि जनता में विश्वास जगाने का माध्यम भी है। जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश-हरियाणा और दिल्ली से सटी होने के कारण यहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर विशेष नजर रखी जा रही है। विभिन्न बार्डर पर पुलिसकर्मी की टीमें तैनात हैं।

धौलाना-पिलखुवा चौराहा पर दिनभर होती रही चेकिंग धौलाना-पिलखुवा चौराहा प्रमुख व्यस्त मार्ग है। यहां से गाजियाबाद के डासना से मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर को जाने वाले वाहन गुजरते हैं। ग्रामीण और शहरी यातायात का मिश्रण भी यहां गुजरता है। स्थानीय बाजारों और खेतों की ओर जाने वाले वाहनों का केंद्र होने के कारण यहां संवेदनशीलता अधिक है। थाना धौलाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान व उनकी टीम ने यहां एक हजार से अधिक वाहनों की सघन जांच। संदिग्धों पर कड़ी निगरानी की गई। मगर, कोई बड़ी अनियमितता नहीं पाई गई।

टोल प्लाजा बना छावनी पिलखुवा का छिजारसी टोल प्लाजा से होकर प्रतिदिन दिल्ली से मेरठ, मुरादाबाद व अन्य जिलों की ओर जाने वाले लाखों वाहन गुजरते हैं। यह जिले का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहां 18 से अधिक लेन हैं, जो उच्च यातायात को संभालती हैं। यहां पिलखुवा प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह व उनकी टीम ने तीन हजार वाहनों की सघन जांच की। टोल कंट्रोल रूम से लगातार संदिग्धों नजर रखी गई। कैश लेन पर विशेष फोकस रहा।