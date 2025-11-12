Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली धमाके के बाद यूपी के इस जिले में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर, CCTV कैमरों से हो रही निगरानी

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:04 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हापुड़ जिले में एसपी के निर्देशानुसार सीमाओं पर किलेबंदी की गई है और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। धौलाना-पिलखुवा चौराहे, टोल प्लाजा, तहसील चौराहे और ब्रजघाट चौकी पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    केशव त्यागी, हापुड़। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए विस्फोट की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हड़कंप मचा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद जिले में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी के सख्त निर्देशों पर जिले के सभी बार्डर, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों, यात्रियों और राहगीरों की गहन तलाशी ली जा रही है। उद्देश्य साफ है कि दिल्ली जैसी कोई विपत्तिपूर्ण घटना जिले की सरजमीं पर न दोहराई जाए।

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि दिल्ली की घटना ने हमें सतर्क कर दिया है। जिले के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा है। बार्डरों पर नाके मजबूत किए गए हैं, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में भी पैट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी 24 घंटे जारी है।

    यह अभियान न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि जनता में विश्वास जगाने का माध्यम भी है। जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश-हरियाणा और दिल्ली से सटी होने के कारण यहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर विशेष नजर रखी जा रही है। विभिन्न बार्डर पर पुलिसकर्मी की टीमें तैनात हैं।

    धौलाना-पिलखुवा चौराहा पर दिनभर होती रही चेकिंग

    धौलाना-पिलखुवा चौराहा प्रमुख व्यस्त मार्ग है। यहां से गाजियाबाद के डासना से मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर को जाने वाले वाहन गुजरते हैं। ग्रामीण और शहरी यातायात का मिश्रण भी यहां गुजरता है। स्थानीय बाजारों और खेतों की ओर जाने वाले वाहनों का केंद्र होने के कारण यहां संवेदनशीलता अधिक है। थाना धौलाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान व उनकी टीम ने यहां एक हजार से अधिक वाहनों की सघन जांच। संदिग्धों पर कड़ी निगरानी की गई। मगर, कोई बड़ी अनियमितता नहीं पाई गई।

    टोल प्लाजा बना छावनी

    पिलखुवा का छिजारसी टोल प्लाजा से होकर प्रतिदिन दिल्ली से मेरठ, मुरादाबाद व अन्य जिलों की ओर जाने वाले लाखों वाहन गुजरते हैं। यह जिले का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहां 18 से अधिक लेन हैं, जो उच्च यातायात को संभालती हैं। यहां पिलखुवा प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह व उनकी टीम ने तीन हजार वाहनों की सघन जांच की। टोल कंट्रोल रूम से लगातार संदिग्धों नजर रखी गई। कैश लेन पर विशेष फोकस रहा।

    तहसील चौराहा पर तैनात रहे पुलिसकर्मी

    नगर कोतवाली के तहसील चौराहा, तहसील कार्यालय व कचहरी के निकट होने के कारण प्रशासनिक और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है। बुलंदशहर रोड, बाजारों, सरकारी भवनों और आवासीय क्षेत्रों को यह चौराहा जोड़ता है। यहां पैदल यात्री और वाहनों की आवाजाही हमेशा चरम पर रहती है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट व उनकी टीम ने इसी स्थान पर चेकिंग अभियान चलाया। यहां करीब 1500 वाहनों की जांच की गई। इसके अलावा शहर में विभिन्न स्थानों पर पांच से अधिक लोगों की तलाशी ली गई।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: चमत्कारिक रूप से बचा दंपती बोला.. ऐसा लगा कि मिसाइल गिरी, बताया आंखों देखा मंजर

    ब्रजघाट चौकी के सामने तैनात रही पुलिस

    तीर्थनगरी ब्रजघाट देशभर में विख्यात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से होकर आने वाले लाखों वाहन प्रतिदिन यहां से गुजरत हैं। यहां उपनिरीक्षक इंद्रकांत यादव व उनकी टीम ने करीब एक हजार वहानों की चेकिंग की। चालकों के पास मौजूद दस्तावेजों की जांच की गई। इतना ही नहीं कई चालकों पर शव होने के चलते पुलिस ने काफी देर तक उनसे पूछताछ की। हालांकि, कोई अप्रिय मामला सामने नहीं आया।