Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: चमत्कारिक रूप से बचा दंपती बोला.. ऐसा लगा कि मिसाइल गिरी, बताया आंखों देखा मंजर

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:36 PM (IST)

    दिल्ली के भागीरथ पैलेस में हुए धमाके में हापुड़ के एक दंपति बाल-बाल बचे। दंपति ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि लगा जैसे कोई मिसाइल गिरी हो। बाजार में खरीदारी करते समय अचानक हुए धमाके से भगदड़ मच गई। दंपति ने धमाके के बाद का खौफनाक मंजर साझा किया, जिसमें चीख-पुकार और शवों के अंग बिखरे हुए थे। परिवार ने सुरक्षित होने की खबर मिलने पर राहत की सांस ली।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हापुड़। राजधानी दिल्ली के भागीरथ पैलेस क्षेत्र में सोमवार को हुए धमाके ने पूरे देश को दहला दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जबकि हापुड़ के मोहल्ला शिवपुरी कॉलोनी के सर्राफ व्यवसायी पुष्कर अग्रवाल और उनकी पत्नी पूजा अग्रवाल चमत्कारिक रूप से बच निकले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटनास्थल से महज 40 कदम दूर मौजूद दंपती ने अपना भयावह अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि ऐसा लगा मानो मिसाइल गिरी हो।

    पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि वह सोमवार को दिल्ली के भागीरथ पैलेस बाजार पहुंचे थे, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की खरीदारी की। अपनी कार को ओमेक्स मल्टी-लेवल पार्किंग में खड़ी करने के बाद वह चांदनी चौक और लाल किले के आसपास घूम रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जो इतना तेज था कि लगा मानो कोई मिसाइल आकर गिर गई हो। सड़क पर भगदड़ मच गई, लोग चीखते-चिल्लाते भागने लगे। अफरा-तफरी का आलम था और तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगीं।

    उन्होंने बताया कि धमाके के दौरान उनके पास ही एक शव का अंग गिरा, जिसने मंजर को और भयावह बना दिया। इसी बीच, जब परिजनों को दिल्ली में ब्लास्ट की खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत उनसे संपर्क किया। सुरक्षित लौटने की पुष्टि होने पर ही परिजनों की चिंता कम हुई।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आया पहला रिएक्शन; शाहीन और मुजम्मिल पर किया चौंकाने वाला खुलासा

    पूजा अग्रवाल ने अपनी डरावनी यादें साझा करते हुए बताया कि ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो। कुछ ही क्षण में भगदड़ मच गई। चारों तरफ धुआं और चीख-पुकार का शोर था। यह बेहद भयानक दृश्य था। उधर, पुष्कर के परिजनों ने बताया कि जब खबर मिली तो हम सब डर गए थे, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गए।