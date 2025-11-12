Delhi Blast: चमत्कारिक रूप से बचा दंपती बोला.. ऐसा लगा कि मिसाइल गिरी, बताया आंखों देखा मंजर

जागरण संवाददाता, हापुड़। राजधानी दिल्ली के भागीरथ पैलेस क्षेत्र में सोमवार को हुए धमाके ने पूरे देश को दहला दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जबकि हापुड़ के मोहल्ला शिवपुरी कॉलोनी के सर्राफ व्यवसायी पुष्कर अग्रवाल और उनकी पत्नी पूजा अग्रवाल चमत्कारिक रूप से बच निकले।

घटनास्थल से महज 40 कदम दूर मौजूद दंपती ने अपना भयावह अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि ऐसा लगा मानो मिसाइल गिरी हो। पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि वह सोमवार को दिल्ली के भागीरथ पैलेस बाजार पहुंचे थे, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की खरीदारी की। अपनी कार को ओमेक्स मल्टी-लेवल पार्किंग में खड़ी करने के बाद वह चांदनी चौक और लाल किले के आसपास घूम रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जो इतना तेज था कि लगा मानो कोई मिसाइल आकर गिर गई हो। सड़क पर भगदड़ मच गई, लोग चीखते-चिल्लाते भागने लगे। अफरा-तफरी का आलम था और तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगीं।

उन्होंने बताया कि धमाके के दौरान उनके पास ही एक शव का अंग गिरा, जिसने मंजर को और भयावह बना दिया। इसी बीच, जब परिजनों को दिल्ली में ब्लास्ट की खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत उनसे संपर्क किया। सुरक्षित लौटने की पुष्टि होने पर ही परिजनों की चिंता कम हुई।