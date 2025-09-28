Language
    राजनीतिक परिपक्वता की अभी भी दरकार, औद्योगिक उत्पादन में हापुड़ ने रचा कीर्तिमान

    हापुड़ जिला स्थापना के बाद विकास पथ पर अग्रसर है पर राजनीतिक परिपक्वता अभी बाकी है। यह उत्पादन में कीर्तिमान बना रहा है सौ से अधिक इकाइयां निर्यात कर रही हैं। ब्रजघाट को मिनी हरिद्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है। शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की कमी है पर आवासीय स्थल के रूप में लोकप्रियता बढ़ रही है। गंगा मेला यहां की पहचान है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। अपनी स्थापना के बाद से ही जिला विकास के पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्पर्क स्थापित होने से विकास के नए अवसर सामने आ रहे हैं। प्रदेश का सबसे छोटा जिला होने के बावजूद यह उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

    जिले की सौ से अधिक इकाइयां अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। पांच नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की तैयारी चल रही है। प्राधिकरण पांच नई आवासीय कॉलोनियां बसाने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड के अलग होने के बाद ब्रजघाट को मिनी हरिद्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है।

    आज जिले का स्थापना दिवस है। यहां के लोगों ने जिले की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया है। इसके बाद 2011 में हापुड़ को नए जिले के रूप में मंजूरी मिली। अपनी स्थापना के काफी समय बाद भी, जिले को अभी तक राजनीतिक परिपक्वता हासिल नहीं हुई है।

    यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, जहां तीन विधानसभाएं और तीन सांसद हैं। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र अमरोहा संसदीय क्षेत्र में, हापुड़ विधानसभा क्षेत्र मेरठ संसदीय क्षेत्र में और धौलाना विधानसभा क्षेत्र गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। नतीजतन, यहां विकास खंडित है। तीन विधायक और तीन सांसद होने के बावजूद अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है।

    सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के जाल के बावजूद, अपेक्षित शिक्षा और चिकित्सा के अवसरों का अभाव है। नतीजतन, यहाँ के छात्रों को शिक्षा के लिए दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद और अलीगढ़ जाना पड़ता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए भी यही स्थिति है।

    हापुड़ के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कम प्रदूषण और कम यातायात के कारण, यह एक पसंदीदा आवासीय स्थल बनता जा रहा है। यहाँ सुविधाजनक परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध हैं। परिणामस्वरूप, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में व्यवसाय करने वाले लोग अपने आवास के लिए हापुड़ को चुन रहे हैं। इसी के चलते, सरकार नई आवासीय परियोजनाएँ शुरू कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे एक औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जा रहा है। अब, समान उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उसी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने इसके लिए विशेष तैयारियाँ की हैं।

    हापुड़ का महाभारत काल से गढ़मुक्तेश्वर से संबंध रहा है। यहाँ आयोजित होने वाला गंगा मेला आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। लोगों का जीवन व्यस्त होने के बावजूद, गंगा मेला 15 दिनों तक चलने वाले लगभग 30 लाख लोगों को आकर्षित करता है।

    अब, स्थापना दिवस पर, व्यवस्थित विकास की माँग उठना स्वाभाविक है। सबसे महत्वपूर्ण है हापुड़ को आवश्यक क्षेत्र का आवंटन। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सर्वसम्मति से हापुड़ के विस्तार की मांग करनी चाहिए। इसे स्वीकार किए जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद हापुड़ के विकास की गति और तेज़ हो जाएगी।

    हमारा प्रयास है कि धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र सहित हापुड़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इस क्षेत्र में शामिल किया जाए। इसके लिए शासन स्तर पर पहल की जा रही है। जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है। शासन स्तर पर भी विचार-विमर्श चल रहा है। जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी।

