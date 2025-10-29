पेशी पर आया वकील दूसरे वकील से भिड़ा, लात-घूंसों के बीच हाथ का अंगूठा काटा; मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी परिसर में मंगलवार को तमंचा रखने के आरोप में एक अधिवक्ता समेत चार लोगों को पुलिस मंगलवार को न्यायालय में पेश करने पहुंची। इसी बीच पकड़े गए अधिवक्ता व एक अन्य अधिवक्ता के बीच मारपीट होनी शुरू हो गई। मारपीट के दौरान एक अन्य अधिवक्ता के हाथ का अंगूठा कट गया।

वहीं, मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्र हो गए। सूचना पर तीन थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्होंने स्थिति को काबू में किया। आरोपितों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर विभिन्न आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है।

कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान देहात थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव निवासी लवकेश उर्फ लक्की व कोतवाली थाना क्षेत्र के सबली गांव निवासी विशाल उर्फ सन्नी त्यागी को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से पुलिस ने दो तमंचे, कारतूस व बाइक बरामद की थी।

वहीं, दूसरी ओर पुलिस ने श्यामनगर फाटक के पास से बाइक सवार असौड़ा गांव निवासी राहुल कुमार और मेरठ जिले के खरखौदा गांव के अतराड़ा गांव निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से पुलिस ने दो तमंचे व बाइक बरामद की थी। इनमें से सन्नी त्यागी अधिवक्ता है।

पुलिस मंगलवार को चारों आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के लिए कचहरी पहुंची तो आरोपित अधिवक्ता सन्नी त्यागी और अधिवक्ता भोपाल सिसोदिया के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इसी बीच में मौके पर अधिवक्ता मनोज त्यागी के हाथ का अंगूठा कट गया और उसमें से खून बहने लगा।

सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार बिष्ट, बाबूगढ़ थाना प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह, देहात थाना प्रभारी पटनीश कुमार पुलिस बल से साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। पुलिस ने चारों आरोपितों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया है।

हाथ का अंगूठा काटने का लगाया आरोप रामपुर गांव के रहने वाले अधिवक्ता मनोज त्यागी ने कोतवाली थाने में दी तहरीर में बताया है कि मंगलवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ की कोर्ट में बयान कराकर बाहर आ रहे थे। इसी बीच सामने से भोपाल सिसोदिया लाठी लेकर आए और उनके साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लात-घूंसे से मारना शुरू कर दिए। जिसमें पीड़ित के सीधे हाथ का अंगूठा, नाखून व हड्डी सहित दांतों से काट दिया। मौके पर बब्बल त्यागी, कृष्णा शर्मा, साबिर अली, यशु शर्मा समेत बहुत सारे अधिवक्ता व आम व्यक्तियों ने उन्हें बचाया। इस दौरान आरोपित ने जान से मारने की धमकी भी दी।

गला दबाने का लगाया आरोप अधिवक्ता भोपाल सिसोदिया ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि सबली गांव निवासी सन्नी त्यागी उर्फ विशाल पर वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें वह सन्नी त्यागी के विरुद्ध अधिवक्ता थे। आरोपित कोतवाली पुलिस का हिस्ट्रीशीटर है। सन्नी त्यागी मंगलवार की दोपहर पुलिस हिरासत में बिना हथकड़ी लगे आया। पीड़ित अपने चैंबर के बराबर में खड़ा होकर बातें कर रहा था, आते ही उसने पीड़ित को जान से मारने की नियत से गला दबा दिया और लात-घूंसों व थप्पड़ों से बुरी तरह मारपीट की।