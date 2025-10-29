हापुड़ में CHC के पास ऐसी हालत में पड़ा मिला अधेड़ का शव, जांच में जुटी पुलिस

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र में बुधवार सुबह गढ़ रोड पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त न होने से पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना जारी कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला वाहन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत होने का लग रहा है। वहीं, हत्या की भी आशंका जताई जा रही लेकिन, जांच जारी है। बुधवार सुबह करीब आठ बजे स्थानीय लोग और राहगीरों को गढ़ रोड पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा दिखा। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह व्यक्ति मृत अवस्था में है। यह देखते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और अफरा-तफरी मच गई। किसी ने तुरंत देहात थाना पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

थाना देहात प्रभारी निरीक्षक निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 50-55 वर्ष बताई जा रही है। वह विक्षिप्त (मानसिक रूप से अस्वस्थ) लग रहा था। आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों से घंटों पूछताछ के बावजूद शव की पहचान नहीं हो सकी। मृतक के पास कोई पहचान पत्र या मोबाइल फोन भी नहीं मिला।