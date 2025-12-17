बर्फीली हवाओं से कांप उठे लोग, हृदय रोगियों को सावधान रहने की दी सलाह

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में बुधवार को दोपहर को बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया। दोपहर बाद चली ठंडी हवाओं की सिहरन से लोग परेशान हो उठे। तापमान कम रहने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पाला भी गिरा और कोहरा छा गया। जिससे ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई। परेशान लोग ठंडी हवाओं से बचने के लिए यहां-वहां शरण लेते रहे।

मौसम विभाग के अनुसार, अभी तापमान में और गिरावट आने का पूर्वानुमान है। सुबह-शाम तापमान कम रहने के साथ ही दोपहर में भी लोगों को ठिठुरन से राहत मिलने वाली नहीं है। फसलों के लिए है लाभदायक कृषि विभाग के अनुसार, तापमान में कमी आना फसलों के लिए लाभकारी है। गेहूं, सरसों और सब्जी की फसलों के लिए दिसंबर में तापमान की कमी लाभदायक रहती है। वहीं आलू की फसल को खास देखभाल की जरूरत है।

बीमार-बुजुर्ग रहें सावधान चिकित्सकों के अनुसार तापमान कम रहने और ठंडी हवाओं से रक्तचाप व हृदय रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से बचकर रहने की जरूरत है। वहीं सुबह-शाम कम तापमान रहने से सैर करने से बचना चाहिए। पर्याप्त कपड़े पहनकर रहें और हल्के गुनगुने पानी का सेवन करें। ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क में आने से बचें।