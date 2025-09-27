Hapur News: थानेदार ने दिलाया चश्मा, खुशी के आंसू बहाने लगी अम्मा

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिला पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल कानून का पालन करती है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी तत्पर रहती है। गुरुवार को मदद के लिए फोन आने पर देहात थाना प्रभारी मिशन शक्ति की टीम के साथ फैक्ट्री एरिया के पास मोहल्ला सर्वोदय कॉलोनी में रहने वाली 65 वर्षीय विधवा महिला के पास पहुंचे।

उसकी परेशानी देखकर थाना प्रभारी उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसकी आंखों की जांच की गई और उसे चश्मा लगाया गया। यह करुणा देखकर महिला खुशी से फूट-फूट कर रो पड़ी।

गुरुवार को फैक्ट्री एरिया के पास मोहल्ला सर्वोदय कॉलोनी में रहने वाली 65 वर्षीय विधवा महिला ने मदद के लिए देहात पुलिस को फोन किया। इसके बाद थाना प्रभारी विजय गुप्ता अपनी टीम के साथ पहुंचे।

पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि उसके पति की आठ साल पहले मौत हो चुकी है। तीन बेटियों के बावजूद वह अकेले ही अपना गुजारा कर रही थी। आर्थिक तंगी और खराब स्वास्थ्य ने उसके जीवन को और भी कठिन बना दिया था। खासकर उसकी आंखों की रोशनी कम होने के कारण उसे रोजमर्रा के काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी।