बुलेट पर लिखा था 'रावण', पुलिस ने जब्त की बाइक और युवकों को दी चेतावनी

हापुड़ में पुलिस ने दो युवकों को रावण लिखी नंबर प्लेट वाली बुलेट बाइक के साथ पकड़ा। गश्त के दौरान पुलिस को शक हुआ और पूछताछ करने पर जवाब संतोषजनक नहीं मिला। पुलिस ने बाइक जब्त कर युवकों को चेतावनी देकर छोड़ा। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि नंबर प्लेट पर नंबर की जगह नाम लिखना गैरकानूनी है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को गांधी बाजार क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामले में दो युवकों को हिरासत में लिया। इन युवकों की बुलेट की नंबर प्लेट पर वाहन नंबर के स्थान पर ''रावण'' लिखा हुआ पाया गया।

गश्त के दौरान पुलिस की नजर बाइक पर सवार इन दोनों युवकों पर पड़ी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। बाइक चालक ने अपना नाम शिवा बताया और कहा कि वह समयपुर गांव का रहने वाला है और अपने भाई के साथ मोबाइल फोन खरीदने आया था। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है और दोनों युवकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है।