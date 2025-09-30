हापुड़ से नाबालिग लड़की का अपहरण, अनहोनी की आशंका और तलाश में जुटे पुलिस अधिकारी

हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 27 सितंबर से लापता है और उन्हें संदेह है कि मेरठ के एक युवक ने उसका अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लड़की की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी का एक युवक ने अपहरण कर लिया और फरार हो गया। संभावित जगहों पर तलाश के बाद भी किशोरी का कोई पता नहीं चला है। अनहोनी की आशंका जताते हुए पीड़ित ने थाने में तहरीर दी।

