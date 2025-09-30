Language
    हापुड़ से नाबालिग लड़की का अपहरण, अनहोनी की आशंका और तलाश में जुटे पुलिस अधिकारी

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:03 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 27 सितंबर से लापता है और उन्हें संदेह है कि मेरठ के एक युवक ने उसका अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लड़की की तलाश जारी है।

    नाबालिग का अपहरण कर युवक फरार, मुकदमा दर्ज

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी का एक युवक ने अपहरण कर लिया और फरार हो गया। संभावित जगहों पर तलाश के बाद भी किशोरी का कोई पता नहीं चला है। अनहोनी की आशंका जताते हुए पीड़ित ने थाने में तहरीर दी।

    वहीं, पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। स्वजन व पुलिस नाबिलग व आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 27 सितंबर की दोपहर को बिना बताए घर से निकल गई। देर शाम तक पुत्री घर वापस नहीं लौटी तो स्वजन को चिंता है। पीड़ित व स्वजन ने पुत्री की तलाश शुरू की। संभावित जगहों पर तलाश के बाद पुत्री का कुछ पता नहीं चल सका। तलाश के दौरान पता चला कि जिला मेरठ के गांव गोलागढ़ का सगुन पीड़ित की पुत्री का अपहरण कर ले गया है।

    पीड़ित ने आरोपित के स्वजन से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अनहोनी की आशंका जताते हुए पीड़ित ने थाने में तहरीर दी।

    थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस टीम नाबालिग की तलाश में जुटी है। जल्द ही उसे सकुशल बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।