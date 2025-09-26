Language
    हापुड़ में एक व्यक्ति को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:12 PM (IST)

    हापुड़ के न्यू शिवपुरी मोहल्ले में विपिन कुमार शर्मा नामक व्यक्ति को दीपक सिंघल ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। पूर्व में दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद समझौता हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

    व्यक्ति के साथ की मारपीट, हत्या की दी धमकी

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला न्यू शिवपुरी के एक व्यक्ति के साथ आरोपित ने मारपीट की। फोन कॉल पर हत्या की धमकी दी है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला न्यू शिवपुरी के विपिन कुमार शर्मा ने बताया गया कि 12 सितंबर को उसका विवाद मोहल्ला नवज्योति कालोनी के दीपक सिंहल से हो गया था। चिकित्सा परीक्षण होने के बाद दोनों में समझौता हो गया था।

    21 सितंबर को दीपक सिंहल ने पीड़ित को फोन कर जान से मारपीट कर मारने की धमकी दी। अंदेशा है कि आरोपित पीड़ित के साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया की मामले की जांच की जा रही है। आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।