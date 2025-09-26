हापुड़ में एक व्यक्ति को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार

हापुड़ के न्यू शिवपुरी मोहल्ले में विपिन कुमार शर्मा नामक व्यक्ति को दीपक सिंघल ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। पूर्व में दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद समझौता हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला न्यू शिवपुरी के एक व्यक्ति के साथ आरोपित ने मारपीट की। फोन कॉल पर हत्या की धमकी दी है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला न्यू शिवपुरी के विपिन कुमार शर्मा ने बताया गया कि 12 सितंबर को उसका विवाद मोहल्ला नवज्योति कालोनी के दीपक सिंहल से हो गया था। चिकित्सा परीक्षण होने के बाद दोनों में समझौता हो गया था।