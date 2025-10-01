हापुड़ में जमीन बेचने के नाम पर लाखों की ठगी, पीड़ित की आपबीती सुन पुलिस भी हैरान

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में जमीन बेचने के नाम पर कुछ आरोपितों ने थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव घुंघराला के व्यक्ति से 31 लाख रुपये की ठगी कर ली।

इस मामले में एसपी के आदेश पर थाना देहात पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव घुंघराला के अरुण चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला शकरकुई मोहम्मद युनूस से हुई थी। उसने पीड़ित को बताया कि उसकी बहन सायरा बेगम, रुखसाना बेगम, और शाहीन परवीन के नाम खसरा नंबर 2186/1, 2186/2, और 2187/3 विजय विहार के निकट है। इसे तीनों बहन बेचना चाहती हैं।