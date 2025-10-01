हापुड़ में जमीन बेचने के नाम पर लाखों की ठगी, पीड़ित की आपबीती सुन पुलिस भी हैरान
हापुड़ के एक व्यक्ति को जमीन बेचने के नाम पर 31 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। पीड़ित अरुण चौधरी ने बताया कि उसे मोहम्मद युनूस नामक व्यक्ति ने जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद उसने युनूस की बहनों से जमीन का इकरारनामा किया और 31 लाख रुपये का भुगतान किया। एक साल बाद भी जमीन का बैनामा नहीं हुआ और पैसे भी नहीं लौटाए गए।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में जमीन बेचने के नाम पर कुछ आरोपितों ने थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव घुंघराला के व्यक्ति से 31 लाख रुपये की ठगी कर ली।
इस मामले में एसपी के आदेश पर थाना देहात पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव घुंघराला के अरुण चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला शकरकुई मोहम्मद युनूस से हुई थी। उसने पीड़ित को बताया कि उसकी बहन सायरा बेगम, रुखसाना बेगम, और शाहीन परवीन के नाम खसरा नंबर 2186/1, 2186/2, और 2187/3 विजय विहार के निकट है। इसे तीनों बहन बेचना चाहती हैं।
पीड़ित ने आरोपित पर भरोसा कर लिया। 26 दिसंबर 2023 को पीड़ित ने आरोपित की तीनों बहनों से उक्त जमीन का एक इकरारनामा करवाया।
जमीन खरीदने के लिए पीड़ित ने उक्त चारों आरोपितों को कुल 31 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपितों ने न तो बैनामा किया और न ही रुपये वापस किए। अब आरोपित बैनामा करने या रुपये लौटाने से इनकार कर रहे हैं। रुपये मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।