    साइबर ठगों ने लालच देकर दिखाए बड़े-बड़े सपने, फिर दो परिवारों को लगाई लाखों रुपये की चपत

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:05 PM (IST)

    हापुड़ में साइबर ठगों ने ऑनलाइन नौकरी का लालच देकर दो परिवारों से 4.70 लाख रुपये की ठगी की। आरोपितों ने आकर्षक सैलरी और हॉलिडे पैकेज का वादा किया था। पीड़ितों को ठगी का पता तब चला जब कंपनी की वेबसाइट बंद हो गई और अतिरिक्त रुपये मांगे गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ शहर में बढ़ते साइबर अपराध चिंता का विषय है।

    ऑनलाइन नौकरी के नाम पर दो परिवारों से 4.70 लाख रुपये की ठगी

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में साइबर ठगों ने ऑनलाइन नौकरी का लालच देकर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के दो परिवारों को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद 4.70 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया।

    आरोपितों ने वॉट्सएप कॉल, आकर्षक सैलरी, फेस्टिवल बोनस और हालिडे पैकेज के सपने दिखाकर पीड़ितों को झांसे में लिया था। कंपनी की वेबसाइट बंद होने और अतिरिक्त रुपये मांगने पर ठगी का पता चला।

    इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला पटेल नगर के मदन भसीन ने बताया कि कुछ दिन पहले अनजान नंबर से वाट्सएप काल आई। काल करने वाली महिला ने अपना नाम कैली बताया।

    उसने पीड़ित को एक कंपनी में पार्ट-टाइम ऑनलाइन नौकरी करने का आफर दिया। उसने बताया कि नौकरी के बदले आकर्षक सैलरी मिलेगी। बोनस और छुट्टियों का पैकेज भी दिया जाएगा। पीड़ित ने भरोसा करते हुए अपनी पत्नी मानी भसीन और मां शम्मी भसीन के बैंक खातों से 6.63 लाख रुपये कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

    इसके बाद 28 अप्रैल से 29 अगस्त 2024 तक उसके खाते में 3.80 लाख रुपये सैलरी के नाम पर आए। लेकिन अगस्त के अंत में कंपनी ने बहाने बनाना शुरू कर दिए। इसके बाद इनकम टैक्स और वेरिफिकेशन के नाम पर और रुपये मांगे गए। अगस्त 2024 में पीड़ित के दोस्त मोहल्ला श्रीनगर के विधु अग्रवाल और उसकी पत्नी कनिका अग्रवाल को भी कैली ने की काल की।

    उन्होंने भी झांसे में आकर 2.34 लाख रुपये कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। बदले में 47 हजार रुपये 22 और 29 अगस्त को सैलरी के रूप में मिले। लेकिन इसके बाद कंपनी का संपर्क टूट गया, और उनकी वेबसाइट भी बंद हो गई।

    थाना प्रभारी देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।