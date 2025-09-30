Language
    हापुड़ में बेकाबू कार ने चारे से भरी भैंसा-बुग्गी में मारी टक्कर, मची चीख-पुकार और कई लोग घायल

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:21 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार ने भैंसा-बुग्गी को टक्कर मार दी जिससे बुग्गी सवार दंपती और उनका भैंसा घायल हो गया। बुलंदशहर के लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके भाई और भाभी चारा लेकर लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    कार और बुग्गी की टक्कर में दंपती घायल, चालक फरार

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बनखंड़ा स्थित एक नर्सिंग होम के पास 19 सितंबर को अनियंत्रित कार के चालक ने चारे से भरी भैंसा-बुग्गी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

    वहीं, दुर्घटना में बुग्गी सवार दंपती और उनका भैंसा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में जिला बुलंदशहर के थाना बीबीनगर के गांव नगला कटक के लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि उनका भाई ललित और भाभी वर्षा 19 सितंबर की शाम अपनी भैंसा बुग्गी में चारा लादकर घर लौट रहे थे।

    थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बनखंड़ा स्थित एक नर्सिग होम के पास पहुंचने पर अनियंत्रित कार के चालक ने पीछे से बुग्गी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुग्गी पलट गई। दुर्घटना में ललित, वर्षा के साथ-साथ भैंसा भी घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

    स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बीबी नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और कार को अपने कब्जे में ले लिया।

    थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित लोकेंद्र शर्मा की तहरीर के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।