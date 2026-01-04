हापुड़ में नेशनल हाईवे पर कैंटर-ट्रक की जोरदार भिड़ंत, चालक घायल

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर ने हाईवे किनारे खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। हादसे में कैंटर के परखच्चे उड़ गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को तुरंत निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात बहाल कराया।