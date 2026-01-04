हापुड़ में नेशनल हाईवे पर कैंटर-ट्रक की जोरदार भिड़ंत, चालक घायल
हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में कैंटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर ने हाईवे किनारे खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। हादसे में कैंटर के परखच्चे उड़ गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को तुरंत निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात बहाल कराया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कैंटर की रफ्तार काफी तेज थी, जिस कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और खड़े ट्रक से भिड़ंत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लापरवाही बरतने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे से हाईवे पर कुछ देर जाम की स्थिति बनी रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।