ब्रजघाट मेले में लाखों की संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु, पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे सिर्फ 67 पुलिसकर्मी

राममोहन शर्मा, ब्रजघाट (हापुड़)। हापुड़ में गढ़ गंगा में लगने वाले मेले के साथ ही तीर्थ नगरी ब्रजघाट में भी करीब पांच लाख श्रद्धालु स्नान करेंगे। ऐसे में यहां पुलिस बल को तैनात किया है। लेकिन दिल्ली लखनऊ हाईवे के किनारे तीर्थ नगरी के बसे होने के कारण यहां वाहनों का अत्यधिक दबाव एवं श्रद्धालुओं का आगमन होगा। ऐसे में यहां चतुर्दशी एवं पूर्णिमा पर जाम लगने के पूर्ण आसार दिखाई दे रहे हैं।

गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मेले में चतुर्दशी की दोपहर से ही जाम के हालात बनने शुरू हो जाते हैं। जाम के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वाहनों की कतार मेला स्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर दिल्ली लखनऊ हाईवे तक पहुंच जाती है।

वहीं, ब्रजघाट में लगने वाले शहरी मेले में भी करीब पांच लाख श्रद्धालुओं का आगमन होता है। अनेक श्रद्धालुओं ने कई दिन पूर्व से ही होटल, गेस्ट हाऊस, धर्मशालाओं को बुक कर यहां डेरा जमा दिया है। ऐसे में अब यहां बाहरी लोगों को रहने के लिए स्थान तक नहीं मिल पा रहे हैं।

गढ़ मेला मार्ग पर भारी भीड़ के चलते दीपदान एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए ब्रजघाट में भारी भीड़ पहुंच जाती है। इसके कारण दिल्ली लखनऊ हाईवे एवं पलवाड़ा से ब्रजघाट आने वाले संपूर्ण मार्गों पर जाम लग जाता है। ऐसे में यहां पुलिस को भारी बंदोबस्त की जरूरत होती है। पृित अमावस्या पर करीब पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण यहां लोग जाम में फस गए थे। जिसके कारण यहां 18 घंटों तक लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था।