Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ब्रजघाट व पुष्पावती पूठ में दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, गूंजे हर-हर गंगे के जयकारे

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:42 AM (IST)

    ब्रजघाट और पुष्पावती पूठ में लगभग दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। 'हर-हर गंगे' के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा। दूर-दराज से आए भक्तों ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया, जिससे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा।

    prefferd source google
    Hero Image

     भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डूबकी। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण (ब्रजघाट)। तीर्थ नगरी ब्रजघाट और पुष्पावती पूठ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डूबकी लगाई। इस दौरान गंगा तट हर- हर गंगे के जयकारों से गुंजायमान हो गया।
    तीर्थ नगरी ब्रजघाट, पुष्पावती पूठ में दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान गंगा स्नान करके अपने पितरों के लिए भी धार्मिक अनुष्ठान एवं दान आदि कार्य किए गए। अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद श्रीसत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया तो वहीं मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन में भाग लिया।

    गरीबों को किया दान

    इस दौरान अनेक भक्तों ने मंदिरों में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा गरीब एवं असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान देकर पुण्य अर्जित किया। वहीं पुलिस भी हाईवे पर जाम न लगे, इसको लेकर सतर्क रहीं।

    इस दौरान गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार निगरानी करते हुए लोगों को सचेत करते रहे। इसके अतिरिक्त हाइवे पर भी पुलिस बल तैनात रहा।