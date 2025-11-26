BLO की लापरवाही से एक्शन में SDM, 'फॉर्म नहीं भरा तो मतदाता सूची से हट जाएगा नाम'

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में एसआइआर को लेकर शुरू में कुछ बीएलओ ने गंभीरता नहीं दिखाई थी, परिणाम स्वरूप अनेक बूथों पर एसआईआर के कार्य में प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी। इस दौरान अधिकारियों ने धरातलीय निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट मांगनी शुरू की तो कई बीलएओ के होश उड़ने शुरू हो गए। इस बीच कुछ बीएलओ अपनी प्रगति रिपोर्ट दिखाने के लिए फॉर्म को ठीक से भरने के बजाए औपचारिकता निभाकर पूर्ण कर रहे हैं।

एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार निगरानी कर रहा है। एसआईआर फॉर्म की दो कॉपी होती है। इसमें फॉर्म भरने के बाद एक कॉपी मतदाता तो दूसरी कॉपी बीएलओ को दी जा रही है। इस कार्य को लेकर कुछ बीएलओ ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई थी, जिसके बाद कई बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनमें अफरा-तफरी मचनी शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप तहसील में एसआईआर का कार्य 41.3 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है। कार्य को शत प्रतिशत कराने के लिए डीएम से लेकर एसडीएम लगातार निगरानी कर रहे हैं और बूथों के साथ ही लोगों के बीच पहुंचकर एसआईआर का कार्य समय से पूर्ण करने के लिए प्रेरित एवं निर्देशित कर रहे हैं।

बताया गया कि अनेक ऐसे बीलएओ हैं, जिन्होंने शुरुआती दौर में कार्य में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन सख्ती के बाद अब वह प्रगति रिपोर्ट दिखाने के लिए त्रुटी पूर्ण फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं। कई फॉर्म ऐसे सामने आए है, जिनमें फोटो तो 30 वर्ष की उम्र के आसपास का लगाया गया है, लेकिन जन्म तिथि के ऑप्शन में उम्र करीब 70 वर्ष के आसपास की दर्शाई गई है। ऐसे में कुछ बीएलओ पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। वहीं, सबसे अधिक परेशानी अशिक्षित मतदाताओं के सामने आ रही है। वह फॉर्म भरने के लिए बीएलओ अथवा शिक्षित लोगों के पास पहुंच कर फॉर्म को पूर्ण कर रहे हैं।

इन चीजों की जरूरत एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें मतदाताओं से उनका आधार कार्ड नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, मतदाता सूची की भाग संख्या और क्रम संख्या के साथ ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अंकित उनकी अथवा उनके अभिभावक की इपीआइसी संख्या को लिया जा रहा है।