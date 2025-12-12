भाकियू संघर्ष ने उठाई 20 गांवाें के जर्जर मार्ग की आवाज, गन्ना भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में तहसील परिसर में बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन संघर्ष की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें गन्ना भुगतान सहित सिंभावली से हरौड़ा गांव को जाने वाले जर्जर मार्ग की समस्या को प्रमुख रूप से उठाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरकान चौधरी के निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र संघ, प्रदेश अध्यक्ष युवा एडवोकेट आदिल चौधरी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाफील चौधरी के नेतृत्व में तहसील परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। आदिल चौधरी ने कहा कि सिंभावली से एक मार्ग हरौड़ा गांव की तरफ जाता है। इस रास्ते पर बड्ढा, मुरादपुर, हाजीपुर, कुराना, दरियापुर, बंगोली, रतूपुरा, बीरमपुर, सैना, रझैड़ा, हरौड़ा, भरना, सींगनपुर से होते हुए बुलंदशहर के लाड़पुर, हिंगवाड़ा, बेनीपुर, सठला, बीबीनगर को चले जाते हैं।

वहीं, हरौड़ा से निकलकर नहर पटरी के रास्ते जमालपुर, बिल्हारा, रझैटी, सलोनी, जखैड़ा, रजापुर से होते हुए स्याना को चले जाते हैं। इस मार्ग से हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। जर्जर मार्ग होने के कारण यहां गड्ढाें में गिरकर लोग चोटिल होते हैं।