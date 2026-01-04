मकर संक्रांति के बाद हापुड़ में बीजेपी की राजनीति पकड़ेगी जोर, संगठनात्मक कार्य होंगे तेज

जागरण संवाददाता, हापुड़। सत्ताधारी बीजेपी में मकर संक्रांति के बाद स्थानीय राजनीति में तेज़ी आएगी। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थानीय निकायों में सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया जाना है। ज़िला समिति की भी घोषणा की जानी है। इसके साथ ही, ज़िला पंचायत चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की भी घोषणा की जानी है।

फिलहाल, खरमास के अशुभ समय के कारण यह मामला रुका हुआ है। खरमास खत्म होने और मकर संक्रांति बीत जाने के बाद पार्टी में संगठनात्मक काम शुरू होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पद पाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। यही वजह है कि पद चाहने वाले कार्यकर्ता लगातार ज़िला अध्यक्ष के आसपास जमा हो रहे हैं।

नगर पालिकाओं, पंचायतों और अथॉरिटी में, सत्ताधारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सदस्य के तौर पर नॉमिनेट करेगी। हापुड़ और गढ़ नगर पालिकाओं में पांच-पांच सदस्य, पिलखुवा और बाबूगढ़ में तीन-तीन और नगर पंचायतों में दो-दो सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे। अथॉरिटी में भी दो सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना है।

इन पदों के लिए नाम लगभग छह महीने पहले पार्टी हाईकमान को भेजे गए थे, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अब, चयन नए सिरे से किया जाना है। अपने नाम शामिल करवाने के लिए पार्टी के अंदर जबरदस्त मुकाबला है।

जिले में तीन नगर पालिकाओं और एक नगर पंचायत के लिए 18 नॉमिनेटेड पार्षदों की नियुक्ति की जानी है। 100 से ज़्यादा नामों पर विचार किया जा रहा है। ज़िले में तीन नगर पालिकाएं हैं... हापुड़, पिलखुवा और गढ़मुक्तेश्वर, जबकि बाबूगढ़ एक नगर पंचायत है।

नगर पालिकाओं में पांच-पांच और नगर पंचायत में तीन पार्षद नियुक्त किए जाएँगे। ये सभी सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता होंगे। इन पदों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सत्ता संघर्ष भी शुरू हो गया है। नगर निकायों में अपने पसंदीदा लोगों को नियुक्त करवाने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं के बीच एक बार फिर राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। गौरतलब है कि ज़िले में 2023 में नगर पालिका चुनाव हुए थे।

उसके बाद, अगस्त 2024 तक नॉमिनेटेड पार्षदों की नियुक्ति का काम ज़ोर-शोर से चलता रहा, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। जबकि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूची लगभग फाइनल कर दी गई थी, उसी समय संगठनात्मक चुनावों की अफवाहें फैलने लगीं और पार्षदों को नॉमिनेट करने की प्रक्रिया रोक दी गई। अब, पार्टी ने नॉमिनेटेड पार्षदों के लिए ऑब्ज़र्वर नियुक्त करके ज़िले में एक बार फिर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है।

जिला समिति का भी चयन किया जाना है। कविता माढरे जिला अध्यक्ष बन गई हैं। अब तक उनके पति मोहन सिंह भी जिला समिति में एक सम्मानित पद पर थे। पार्टी के नियमों के अनुसार, उन्हें जिला समिति से हटाना होगा। इस बीच, जिला समिति में जगह पाने के लिए पार्टी के अंदर लॉबिंग शुरू हो गई है। कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष, विधायकों, सांसदों और प्रभारी मंत्री से संपर्क बढ़ा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि जिला समिति में तीनों विधायकों और तीनों सांसदों द्वारा पसंद किए गए कार्यकर्ताओं को भी जगह देनी होगी। इससे जिला अध्यक्ष के लिए संगठन में तालमेल बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा।