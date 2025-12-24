हापुड़ में चोरों ने अपनाया 'रील वाला मीम', युवक लघुशंका के लिए रुका तो हो गया बड़ा खेल
हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में कुचेसर रोड चौक के पास एक युवक लघुशंका के लिए रुका तो चोर उसकी बाइक चुरा ले गए। सिम्भावली निवासी अरुण कुमार ने पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में कुचेसर रोड चौक से सिम्भावली जा रहे एक युवक ने सड़क किनारे अपनी मोटरसाइकिल रोकी और शौच के लिए खेत में चला गया। मौके का फायदा उठाकर चोर उसकी मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गए। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
सिम्भावली थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के रहने वाले अरुण कुमार ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी ड्राइवर का काम करता है। 22 दिसंबर की रात को वह अपनी मोटरसाइकिल से कुचेसर रोड चौक से अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में उसने शौच के लिए एक खेत के पास अपनी मोटरसाइकिल रोकी। उसने अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी की और खेत की ओर चला गया। जब वह लौटा, तो उसे अपनी मोटरसाइकिल गायब देखकर झटका लगा।
उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कुछ राहगीर मौके पर पहुंचे। काफी तलाश के बाद भी मोटरसाइकिल नहीं मिली, तो पीड़ित बाबूगढ़ थाने गया और कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। बाबूगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है और चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
