    एसपी साहब... रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तो दे दूंगी जान, बेटे पर किए गए जानलेवा हमले पर मां ने लगाई गुहार

    By Kesav Tyagi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:31 PM (IST)

    हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद उसकी मां ने एसपी से शिकायत की है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोसी ने उनकी पौत्री को धमकाया था, जिसका विरोध करने पर युवक पर हमला किया गया। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। एसपी साहब..आरोपियों ने मेरे बेटे पर जानलेवा हमला किया। गला दबाकर हत्या का प्रयास किया गया। वह तीन दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। फिर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। न्याय नहीं मिला में मैं अपनी जान दे दूंगी।

    यह चेतावनी थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव वैठ की उस महिला ने की है, जिसके पुत्र चार दिन पहले जानलेवा हमला किया गया। मगर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है।

    शिकायती पत्र में गांव वैठ की नसीम ने बताया कि 16 नवंबर की सुबह चार बजे उसकी पौत्री आयशा घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान पड़ोसी उसकी पौत्री को बिना किसी कारण के धमकाने व गाली गलौज करने लगा। इसी बीच पीड़िता का पुत्र फिरासत वहां पहुंचा। उसने आरोपित का विरोध कर गाली गलौज बंद करने के लिए कहा। इससे गुस्साए आरोपी ने पुत्र के साथ भी अभद्रता कर दी।

    इसी बीच आरोपी ने पुत्र पर हमला कर दिया। गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया। इस दौर सिर में चोट लगने से पुत्र लहूलुहान हो गया। विवाद होता देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर आरोपी हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। मामले में पीड़िता ने पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराकर थाने में शिकायत की लेकिन, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

    अब भी आरोपी व उसके पक्ष के लोग पीड़िता व उसके स्वजन को धमकी दे रहे हैं। अगर, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वह आत्मदाह के लिए मजबूर होगी। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि संबंधित थाना पुलिस को मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। किसी भी हाल में पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

