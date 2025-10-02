Language
    हापुड़ में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रहा रोहिंग्या युवक गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:32 AM (IST)

    हापुड़ में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रोहिंग्या युवक सय्यद हुसैन को गिरफ्तार किया है। वह धौलाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहा था। एटीएस और धौलाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह कब से और कैसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहा था।

    एटीएस ने रोहिंग्या युवक को दबोच लिया। (फोटो सौजन्य- जागरण)

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रहे एक रोहिंग्या युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम सय्यद हुसैन है, जो धौलाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहा था।

    एटीएस और धौलाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या युवक के खिलाफ आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तार किए गए सय्यद हुसैन को धौलाना के खिचरा गांव से गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह कैसे और कब से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहा था। इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और पुलिस आगे भी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए अलर्ट है।