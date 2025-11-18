यूपी के इस जिले में 'जहरीली हवा' से घुट रहा दम, AQI 750 के पार... विशेषज्ञों ने लोगों को दी ये सलाह

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हवा का प्रवाह बढ़ने के बावजूद प्रदूषण का स्तर जानलेवा बना हुआ है। सोमवार को जिले का एक्यूआई 758 तक पहुंच गया। हालांकि, दोपहर में धूप निकलने के बाद इसमें थोड़ी कमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन हवा की गुणवत्ता रेड जोन में ही रही। अभी भी वह जानलेवा स्तर पर बना हुआ है।

हवा में घुल रहे हानिकारक रसायनों और धूल-धुआं व रबर के कणों के चलते लोगों की सांस फूल रही है। घना प्रदूषण छाए रहने से जिला गैस चैंबर में बदल चुका है। प्रदूषण कम करने का अभियान केवल फाइलों में ही दौड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी लंबी तानकर सो रहे हैं।

इसके चलते ग्रेप के प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। एनजीटी की रोक के बावजूद जगह-जगह कूड़ा जलाया जा रहा है। इससे हालात और खराब हो रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक समय SPM मान सुबह साढ़े चार बजे (4:30 AM) 425 सुबह साढ़े सात बजे (7:30 AM) 702 सुबह नौ बजे (9:00 AM) 758 शाम चार बजे (4:00 PM) 463 रात नौ बजे (9:00 PM) 302 वर्तमान वायु प्रदूषण स्तर प्रदूषक मौजूदा मान पीएम-10 (PM10) 434 SPM पीएम-2.5 (PM2.5) 408 SPM कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) 102 SPM सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) 65 SPM यह है स्थिति हवा में प्रदूषण की घनी परत छाई हुई है। धूल और धुआं के कणों की भरमार से हवा की दृश्यता भी कम हो गई है। वहीं सांस लेने में हवा के साथ में जहरीले पार्टीकल भी शरीर में जा रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। जिले में सोमवार को प्रदूषण का स्तर इस साल का सबसे ज्यादा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर साढ़े सात सौ तक पहुंच गया था। इससे लोगों को आंखों में जलन के साथ ही सांस फूलने व त्वचा में संक्रमण होने की शिकायत होने लगी। हवा की गति कम होने से हुआ थोड़ा सुधार जिले में प्रदूषण की भयावह स्थिति हवा के प्रवाह के चलते हुई थी। हवा के साथ हरियाणा, दिल्ली व नोएडा की ओर से फाग की घनी परत जिले के ऊपर छा गई थी। इससे सोमवार को सूर्य की धूप भी दोपहर तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई। रात को हवा का प्रवाह थोड़ा धीमा हो जाता है। इससे प्रदूषण की स्थिति में बिगाड़ आरंभ हो जाता है। जिससे दृश्यता प्रभावित होती है। इससे सफर में भी सावधानी बरतने की जरूरत है।

घातक हो सकता है खुली हवा में सांस लेना विशेषज्ञों ने अलर्ट खुली हवा में सांस नहीं लेने के लिए अलर्ट जारी किया है। पीसीपीबी के एप पर भी चेतावनी जारी की हुई है। प्रदूषण की मौजूदा स्थिति में खुली हवा में सांस लेने को असुरक्षित बताया गया है। ऐसे में सांस लेने से फेफड़ों व स्वांस नली में सूजन, आंखों में जलन, त्वचा में खिंचाव व खुजली, हाई बीपी, चक्कर आने व जी मिचलाने की शिकायत हो सकती हैं।प्रदूषण में घातक गैंस व धूल-धुआं होने से फेफड़ों को पर्याप्त आक्सीजन नहीं मिल पाती है।