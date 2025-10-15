हापुड़ में कुत्ते के काटने से सात वर्षीय बच्ची की मौत, दो दिन में दो लोगों की रेबीज से गई जान

जागरण संवाददाता, हापुड़। हाफिजपुर क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव में करीब एक माह पहले एक बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया था। एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के बाद भी उसे करीब 20 दिन बाद उसे बुखार हो गया। बच्ची का हापुड़ और मेरठ के अस्पताल में काफी उपचार कराया गया, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो सकी। मंगलवार की रात बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई।

गांव की रहने वाली सचिन की सात वर्षीय पुत्री ग्रेशी के पैर पर 15 सितंबर को कुत्ते ने काटा था। उसी दिन बच्ची को हापुड़ सीएचसी में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया गया था। इंजेक्शन लगने के बाद भी उसे करीब दस दिन पहले बुखार हो गया। स्वजनों ने पहले गांव में ही उसका उपचार कराया, उसके बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सकी और उसकी तबीयत और अधिक खराब हो गई।

स्वजन ने पहले उसे हापुड़ के एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार कराया, जहां से उसे मेरठ के अस्पताल के लिए रेफर दिया। पिछले काफी दिनों से उसका मेरठ के अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आ सका। स्वजन ने बताया कि चिकित्सकों ने उनसे कुत्ता काटने से समस्या होने की बात कही थी। मंगलवार की रात ग्रेशी की मृत्यु हो गई।