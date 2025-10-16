हापुड़ में 15 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त, ऐसे हुआ पर्दाफाश और टीम ने बुलडोजर से कराया नष्ट

Language
    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    हापुड़ में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 15 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त किया गया। यह पनीर गजरौला से दिल्ली जा रहा था और गुणवत्ता में बेहद खराब था, जिसमें दुर्गंध आ रही थी। अधिकारियों ने बताया कि पनीर को रिफाइंड तेल मिलाकर बनाया गया था। जब्त किए गए पनीर को बुलडोजर से दबाकर नष्ट कर दिया गया। खाद्य विभाग ने मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ जनपद में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छिजारसी टोल प्लाजा पर गजरौला से दिल्ली जा रहे एक वाहन से 15 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त किया है। जब्त किया गया पनीर खराब गुणवत्ता वाला था और उसमें से दुगंर्ध उठ रही थी। उसको रिफाइंड मिलाकर बनाया गया था।

    स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने की कार्रवाई के तहत, इस मिलावटी पनीर को छिजारसी पुलिस चौकी के पीछे एक खाली मैदान में ले जाया गया, जहां बुलडोजर की मदद से इसे दबाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।

    खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि जनपद में गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है और मिलावटी सामग्री ले जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

    इस कार्रवाई के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।