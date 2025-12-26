बिहार क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के नाम पर लाखों रुपये ठगी, पीड़ित की आपबीती सुन एक्शन में आए SP
हापुड़ में बिहार क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के नाम पर एक पिता से 14.30 लाख रुपये की ठगी हुई। आरोपियों ने क्रिकेट अकादमी और बिहार में अच्छी पकड़ का झांसा ...और पढ़ें
केशव त्यागी , हापुड़। बिहार क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के नाम पर हापुड़ में एक व्यक्ति के साथ ठगी हो गई। आरोपितों ने उसके बेटे का क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कराने के नाम पर 14.30 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने क्रिकेट अकादमी और बिहार में अच्छी पकड़ का झांसा देकर पीड़ित को जाल में फंसाया। इस मामले में एसपी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कोतवाली क्षेत्र के संजय विहार आवास विकास कॉलोनी के बृजेश सिंह ने बताया कि उनका पुत्र भावेश कुमार क्रिकेट खेलता है। वह हापुड़ की संस्कार क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस करता है।
बताया कि वर्ष 2022 में एक टूर्नामेंट के दौरान भावेश की मुलाकात बुलंदशहर के विराट उर्फ मुकुल त्यागी से हुई। मुकुल ने भावेश को लालच दिया कि बनारस के रहने वाले उसके जानकार मोनू और सहर्ष आनंद की बिहार क्रिकेट में अच्छी पकड़ है। वह बनारस के रिंग रोड पर एमएस क्रिकेट अकादमी बनारस चलाते हैं।
मुकुल ने दावा किया कि 15 लाख रुपये फीस देकर भावेश का बिहार टीम में सिलेक्शन करवा देंगे और वह अंडर-19 वनडे एवं टेस्ट मैचों में कम से कम दो-दो मैच खेलेगा। नहीं खेलने पर रुपये वापस करने की गारंटी भी दी। पुत्र के कहने पर पीड़ित ने शुरू में इनकार किया, लेकिन मुकुल ने घर आकर और गाजियाबाद में क्रिकेट अकादमी चलाने वाले किशन से बात कराकर उसे विश्वास में ले लिया।।
इसके बाद पीड़ित ने अगस्त-सितंबर 2022 में अलग-अलग किस्तों में मुकुल त्यागी और सहर्ष आनंद के बैंक खातों में कुल 14 लाख 30 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि इन लोगों ने पुत्र को बिहार बुलाकर प्रैक्टिस कराई, फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और बैंक खाता खुलवाया। एक फर्जी सिलेक्शन लेटर भी दिया गया, लेकिन अंत में पुत्र को मैच नहीं खिलाया गया।
वहीं, रुपये वापस मांगने पर आरोपितों ने बहाने बनाए। बाद में रुपये वापस लौटाने से मना कर दिया। न्याय के लिए पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। एसपी ज्ञानजय सिंह ने बताया कि मामले में जिला बुलंदशहर के थाना स्याना क्षेत्र के गांव माकड़ी के विराट उर्फ मुकुल त्यागी, गाजियाबाद के किशन, बनारस के रिंग रोड पर रहने वाले मोनू और सहर्ष आनंद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की जांच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
