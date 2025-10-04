Video: रामपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस गंगा पुल पर हवा में लटकी, 16 यात्रियों की सांसें अटकी

जागरण संवाददाता, हापुड़। रामपुर से दिल्ली की ओर जा रही रामपुर डिपो की एक रोडवेज बस शनिवार को बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गई।

शाम चार बजे के आसपास बस जैसे ही ब्रजघाट स्थित गंगा पुल पर पहुंची, अचानक संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार में रेलिंग से जा टकराई।

रेलिंग तोड़कर आधी बस हवाल में लटक गई। घटना से बस में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई। सभी लोग डर के मारे चीखने-चिल्लाने लगे।

A Rampur–Delhi roadways bus smashed through the railing at Brijghat Ganga bridge and was left hanging mid-air over the river. Panic among passengers, but all rescued safely. A few more inches… and tragedy could’ve struck.#Rampur #Hapur #Delhi #UttarPradesh #Brajghat… pic.twitter.com/C8wMtIzgCi

— Kushagra Mishra (@m_kushagra) October 4, 2025

गंगा का पानी देखकर दहशत और बढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। बस को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई है। यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया।