Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: रामपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस गंगा पुल पर हवा में लटकी, 16 यात्रियों की सांसें अटकी

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    हापुड़ के ब्रजघाट स्थित गंगा पुल पर एक रोडवेज बस रेलिंग तोड़कर लटक गई। बस रामपुर से दिल्ली जा रही थी। संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। चीख-पुकार मच गई। बस से यात्रियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बस को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    ब्रजघाट गंगा पुल पर लटकी रोडवेज बस, यात्रियों में मचा हड़कंप।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। रामपुर से दिल्ली की ओर जा रही रामपुर डिपो की एक रोडवेज बस शनिवार को बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गई।

    शाम चार बजे के आसपास  बस जैसे ही ब्रजघाट स्थित गंगा पुल पर पहुंची, अचानक संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार में रेलिंग से जा टकराई।

    रेलिंग तोड़कर आधी बस हवाल में लटक गई। घटना से बस में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई। सभी लोग डर के मारे चीखने-चिल्लाने लगे। 

    गंगा का पानी देखकर दहशत और बढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। बस को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई है। यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर बस कुछ इंच और खिसक जाती, तो वह पूरी तरह गंगा नदी में जा गिरती। हादसे के बाद बस की फिटनेस और चालक की सतर्कता पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें- अंकल मेरी मदद करो...इतना सुनते ही तुरंत कुर्सी छोड़ स्कूल पहुंचे थानेदार