मुख्यमंत्री योगी बोले- मिनी कुंभ के रूप में विकसित किया जाएगा गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनेगा। इसको मिनी कुंभ के रूप में विकसित किया जाएगा। किसी हाल में मेला क्षेत्र में शराब व हथियार नहीं पहुंचने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा जाए। किसी भी हाल में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएम योगी ने कहा कि व्यवस्थाओं में अपना संपूर्ण बल लगाना होगा। संसाधनों में किसी प्रकार की कमी आए तो मुझको बतलाएं। वह रविवार को कार्तिंग गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर व तिगरी की व्यवस्थाओं की समीक्षा गंगा तट पर अस्थाई पुलिस लाइन के सभागार में कर रहे थे। मेले में पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा पूजन किया। इसके बाद उन्होंने मेले का पैदल भ्रमण किया तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर व गंगा पार तिगरी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा मेलों का आयोजन किया जाता है। इस साल लगने वाले मेले में अभी तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। उम्मीद है कि 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का पूर्वानुमान है। अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यमंत्री के आगमन की व्यवस्था करने में रातभर लगे रहे।

वहीं, दाेपहर 1:20 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकाप्टर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा तट के किनारे बने हेलीपैड पर उतरा। वहां मौजूद लोगों ने जयकारें लगाकर अभिवादन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला करीब 200 मीटर दूर गंगा किनारे पहुंचा और वहां वैदिक मंत्रोचार के बीच पूजा अर्चना की।

इसके बाद मुख्यमंत्री मेला क्षेत्र में आए और पैदल ही मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमाण किया। तब वह मेला क्षेत्र में बनी पुलिस लाइन के सभागार में पहुंचे। वहां पर कमिश्नर, डीआइजी, आइजी, डीएम, एसपी के साथ गढ़मुक्तेश्वर व तिगरी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की।

मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेला क्षेत्र में शराब एवं अपराध, विशेषकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को रोकने एवं सुरक्षा को मजबूत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने गंगा स्नान के दौरान होने वाली डूबने आदि की दुर्घटनाओं को पूर्ण रूप से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।