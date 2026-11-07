गढ़ गंगा मेले में 10 नवंबर से उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, 15 से पुलिस संभालेगी पूरी कमान

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। गंगा खादर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में दस नवंबर से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा। जबकि मेले में दुकानदारों एवं झूले आदि का कार्य करने वाले लोगों को आगमन कई दिन पूर्व से शुरू हो चुका है। इसी के साथ अब मेले में दिनोंदिन श्रद्धालुओं, दुकानदारों धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के लोगों का आगमन बढ़ता जाएगा।

गढ़मुक्तेश्वर गंगा किनारे लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में अब धीरे-धीरे रौनक बढ़ने लगी है। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने अपने शिविर आदि लगाने शुरू कर दिए हैं। मेले के लिए बनाई जाने वाली अस्थाई पुलिस लाइन बनकर तैयार हो चुकी है।

10 नवंबर से मेले में आने लगेंगे श्रद्धालु इसी के साथ दस नवंबर से मेले में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा तो वहीं 12 नवंबर तक मेले को हैंडओवर कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूर्ण करनी शुरू कर दी हैं।

13 नवंबर को पुलिस की गढ़मुक्तेश्वर में आमद शुरू हो जाएगी तो वहीं 15 नवंबर से मेले में पुलिस सुरक्षा की कमान संभाल लेंगी। मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए वाच टावर आदि बनाकर तैयार कर दिए गए है। पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल यादव ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी के साथ ही ड्रोन से निगरानी की जाएगी।