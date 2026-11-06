पहली बार 3 जिलों में फैला गढ़ गंगा मेला, हापुड़ से अमरोहा-मेरठ तक बढ़ा दायरा; लगेगी 15 फीट ऊंची शिव प्रतिमा

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेला इस बार चौड़ाई के मुकाबले लंबाई में अधिक रहने की संभावना है। हापुड़ सीमा से शुरू होकर यह मेला अमरोहा एवं मेरठ की सीमा में प्रवेश कर गया है। इसी के साथ मेले में पहली बार करीब 15 फिट ऊंची शिव की मूर्ति गंगा किनारे आरती स्थल के पास स्थापित की जाएगी।

गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर क्षेत्र में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही है। मुख्य रास्तों के साथ ही सेक्टर आदि को तैयार कर दिया गया है। विद्युत एवं पेयजल की व्यवस्था को दुरस्त किया जा रहा है तो वहीं अस्थाई पुलिस लाइन का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

मेले में दुकानदारों और झूलेवालों का आना हुआ शुरू मेले में दुकानदारों एवं झूले आदि लगाने वालों का आगमन शुरू हो चुका है। वहीं दस नवंबर के बाद यहां श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा। इस वर्ष मेले की करीब दो किलोमीटर लंबाई बढ़ने की संभावना है। यह मेला हापुड़ सीमा से होकर अमरोहा एवं मेरठ की सीमा तक फैल चुका है।