गढ़ गंगा मेले में CM योगी के आगमन की सुगबुगाहट, मंडलायुक्त और DIG ने खादर में डाला डेरा, 10 नवंबर की डेडलाइन

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेले में बुधवार को मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी एवं डीआइजी कलानिधि नैथानी ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा की तैयारियों काे लेकर मंडल स्तर के अधिकारी अब धरातल पर उतरना शुरू हो गए है। मेले के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की प्रबल संभावना को देखते हुए बुधवार को मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी पहुंचे।

साधारण कपड़ों की सजावट पर जताई नाराजगी उन्होंने डीएम कविता मीना, सीडीओ श्रुति शर्मा, एडीएम संदीप कुमार, एसपी मधुबन सिंह, एएसपी महेश कुमार, सीएमओ किशाेर कुमार, डीपीआरओ सहित अन्य सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद उन्होंने मेले का निरीक्षण किया तथा सभी कार्यो को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।